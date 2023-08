Polícia Civil conclui inquérito sobre suspeitos envolvidos na morte de soldado da Rota

Da Redação



05/08/2023 | 16:37



A Polícia Civil da cidade de Guarujá encerrou o inquérito relacionado aos indivíduos suspeitos de estarem ligados ao assassinato do policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), Patrick Bastos dos Reis. O trágico incidente ocorreu em 28 de julho na região da Baixada Santista. Os suspeitos foram indiciados sob acusações de homicídio, tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas. Durante a ação, outro policial militar também sofreu ferimentos.

Um dos criminosos foi autuado em flagrante, enquanto outros dois indivíduos tiveram a prisão temporária decretada por um período de 30 dias pela autoridade judiciária. A investigação ainda aguarda a finalização dos laudos periciais. O resultado do inquérito será agora submetido à análise do sistema judiciário.

Em resposta à fatalidade envolvendo o soldado da Rota, a Secretaria de Segurança Pública empreendeu a Operação Escudo, logrando êxito não apenas em deter os envolvidos no crime, mas também em capturar outros delinquentes na área.

Em um período de apenas oito dias desde o lançamento da Operação Escudo, as forças policiais efetuaram a prisão de 147 suspeitos e confiscaram um total de 478 kg de substâncias entorpecentes. A iniciativa continua com o objetivo de sufocar o tráfico de drogas e desmantelar as operações do crime organizado na região da Baixada Santista.