Camila Ferreira faz post enigmático e internautas apontam indireta

05/08/2023 | 16:11



Desde que assumiram o relacionamento, Thiago Nigro e Maíra Cardi se tornaram um dos assuntos mais comentados da internet. Com casamento marcado, eles ficaram noivos com apenas dois meses de namoro, mas a relação acabou ficando marcada com acusações de uma suposta traição de Thiago Nigro.

A responsável pelas indiretas é Camila Ferreira, ex-esposa de Thiago Nigro. Para quem não sabe, os dois ficaram juntos por dez anos, e primo rico assumiu o namoro com Maíra apenas um mês após o fim da longa relação.

Recentemente, Camila Ferreira fez um novo post enigmático e seus seguidores apontam uma nova indireta para Maíra Cardi.

"Existem dois tipos de pessoas: as que transformam dor em arte, as que transformam dor em escândalo público. Não seja a segunda opção", postou a influenciadora.