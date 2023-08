Após briga com Príncipe Harry e Meghan Markle, David e Victoria Beckham já formaram um novo grupo de amigos

05/08/2023 | 16:11



Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, o clima está meio tenso entre certos casais de celebridades. De acordo com o The Mail On Sunday, Príncipe Harry e Meghan Markle não são mais amigos de David e Victoria Beckham. Os dois casais teriam rompido a amizade após o Duque e a Duquesa de Sussex acusarem o ex-atleta e a estilista de vazarem informações confidenciais deles para a família real.

Entretanto, parece que a briga já é passado para David e Victoria Beckham. Isso porque, segundo o Daily Mail, o casal já formou um novo grupo de supercelebridades nos Estados Unidos. Serena Williams é uma das integrantes do grupo, junto com Kim Kardashian e o jogador Lionel Messi, que é a nova contratação do time que David Beckham é dono. Além deles, o jogador de basquete Lebron James também esteve em Miami, nos Estados Unidos, para ver a estreia de Messi e passar tempo com David Beckham. Que grupo de peso, hein?

Enquanto isso, na residência de Meghan Markle e Príncipe Harry, parece que o clima não é dos melhores. Meghan completou 42 anos de idade na última sexta-feira, dia 4, mas as celebrações da sua data começaram no começo da semana. A Duquesa decidiu ir ao cinema assistir o sucesso de bilheteria Barbie. Acontece que, a aniversariante não incluiu o marido no passeio. Segundo o Page Six, Markle estava acompanhada da atriz Portia De Rossi e de outras amigas próximas, enquanto Harry teria ficado na casa do casal.

E a festa continuou! Após o filme, Meghan e as amigas seguiram para o resort San Ysidro Ranch. Ela posou para fotos e até apareceu em vídeos feitos por um grupo de mulheres que celebravam a despedida de solteira de uma delas.