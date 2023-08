Rafa Brites passa por cirurgia de explante de silicone: Foi uma questão minha que me fez ter essa vontade de tirar

05/08/2023 | 16:11



Aos 36 anos de idade, Rafa Brites usou as suas redes sociais para falar de um assunto delicado e super necessário. Através de alguns stories, ela contou que realizou a cirurgia de explante de silicone e explicou o motivo.

- Deu tudo certo, fiz o explante que eu tanto queria, já estou sem silicone. Nunca tive problemas com silicone, se alguém falar que eu tive doença de silicone nunca foi isso. Foi uma questão minha, com a minha própria trajetória, que me fez ter essa vontade de tirar. E mais do que tudo, gente, vim aqui para dizer para nunca, ninguém, romantizar as cirurgias, disse.

Em seguida, ela fez um pedido especial a todas as suas seguidoras:

- Para uma cirurgia você tem que ter consciência dos riscos que você toma, sempre. Toda cirurgia inclui riscos, você precisa procurar profissionais que estejam aptos a fazer, procure espaços que estejam aptos a fazer, procure ajuda profissional para lidar com o seu psicológico.

Rafa então encerrou contando que quando decidiu colocar o silicone era muito nova e ainda não tinha maturidade:

- Eu escolhi estar aqui e é importante a gente entender o porquê de estar em um lugar. Quando eu coloquei o silicone era muito nova e acho que eu não entendia, não tinha maturidade. Não me arrependo, mas voltando lá atrás ninguém nunca pensou profundamente comigo por que eu queria colocar silicone, que era muito mais por pressão social e estética, do que um desconforto com o meu corpo.