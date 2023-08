Segunda edição da Peregrinação da Fé celebra 134 anos do padroeiro de Paranapiacaba

Da Redação



05/08/2023 | 15:51



Neste domingo (6) acontece a segunda edição da "Peregrinação da Fé - Pelos Caminhos do Padre Capra", um evento que percorrerá quatro marcos históricos entre Rio Grande da Serra e a histórica Vila de Paranapiacaba.

O propósito desta iniciativa é reviver a rica história cultural local por meio de uma demonstração religiosa, além de prestar homenagem ao Padre Luiz Capra, criador do icônico monumento Divino Redentor. Além disso, o evento comemora o 134º aniversário do padroeiro da vila inglesa, fundada pelos ferroviários, o Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba.

A rota completa se estenderá por 17 km, com o ponto de encontro agendado para as 5h20 em frente à Paróquia São Sebastião, localizada na Avenida Francisco de Morais Ramos, 40, no centro de Rio Grande da Serra. A bênção e a partida serão às 6h.

No decorrer do trajeto, os participantes terão a oportunidade de visitar quatro locais emblemáticos: a Igreja Nossa Senhora das Graças, em Rio Grande da Serra; o notável monumento Divino Redentor, em Santo André; culminando na chegada prevista às 10h à Igreja Senhor do Bom Jesus de Paranapiacaba.

A culminação festiva ocorrerá por meio de uma missa conduzida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipolini, programada para as 10h30 na Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba.

A participação no evento requer inscrição prévia através do e-mail smaparanapiacaba@gmail.com. Recomenda-se que os participantes vistam roupas confortáveis, calçados adequados e tragam consigo uma garrafa de água reutilizável. Certificados serão emitidos a todos os participantes. Os interessados também podem contribuir com um quilo de alimento não perecível, destinado a ser distribuído a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"É verdadeiramente inspirador tomar parte nessa homenagem ao nosso padroeiro, celebrando a fé cristã e unindo a sociedade civil, católicos e atletas amadores", enfatiza Fabio Picarelli, Secretário de Meio Ambiente de Santo André.

O evento conta com o apoio das administrações municipais de Santo André e Rio Grande da Serra, a Paróquia de São Sebastião e a comissão da Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba.

Padre Luiz Capra - Nascido na Itália em 1878, chegou ao Brasil em 1905. Atuando como missionário em São Carlos, em 1909 transferiu-se para a região e trabalhou na linha Mauá/Paranapiacaba, onde ergueu o icônico monumento Divino Redentor.

Em 1912, tornou-se o 1º Vigário de Santo André e lançou a pedra fundamental da Igreja do Carmo, hoje conhecida como Catedral e sede da Diocese de Santo André. Sua vida foi tragicamente interrompida ao pé do altar da matriz velha de São Caetano, em 4 de janeiro de 1920, aos 39 anos de idade.