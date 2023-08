Padilha reafirma apoio à candidatura de Boulos à prefeitura de São Paulo, em vídeo

05/08/2023 | 15:30



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou, em vídeo, apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura de São Paulo.

"Quero reafirmar aqui o meu compromisso, já expresso pelo presidente Lula, de construirmos na cidade de São Paulo uma grande frente política progressista liderada pelo companheiro Guilherme Boulos, nosso pré-candidato a prefeito", disse. "Temos que estar presentes nessa frente progressista pelo Guilherme Boulos, como já disse tanto o presidente Lula quanto a presidente Gleisi. Eu sei que a maioria dos companheiros e companheiras do PT de São Paulo têm afirmado isso também."

A expectativa é que o Partido dos Trabalhadores (PT) formalize hoje o apoio à pré-candidatura de Boulos. O anúncio ocorrerá no fim do congresso municipal do partido e contará com a presença de lideranças nacionais, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann. Boulos também estará presente.

Padilha não comparecerá ao evento por um problema de logística, ainda segundo o ministro, em vídeo.