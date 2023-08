Sto.André dá início à obra de creche na Vila Guarani

Da Redação



05/08/2023 | 15:12



A Prefeitura de Santo André deu a ordem de serviço para a construção da creche Vila Guarani, situada na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo. O prefeito Paulo Serra (PSDB) liderou a solenidade.

Esta unidade, a 11ª a ser inaugurada nesta administração, apresentará capacidade para acolher até 350 crianças entre 0 e 3 anos. O investimento nessa empreitada está orçado em R$ 9,4 milhões, provenientes do próprio erário municipal.

“Desde o início da gestão estamos trabalhando para ampliar o atendimento nas creches. Apenas com as dez unidades que inauguramos nos últimos anos, foram geradas 3,5 mil vagas, além do aumento de oferta que foi resultado de remanejamento na rede de ensino. Quando estávamos perto de zerar o déficit veio a pandemia, que fez crescer a demanda”, declarou o prefeito.

A creche Vila Guarani abarcará três berçários, que incluirão espaços para atividades, repouso e higiene, bem como uma sala de alimentação, um lactário, sete salas de aula, uma sala multiúso, instalações sanitárias, dois solários, um parquinho, salas administrativas para a secretaria e a diretoria.

O espaço também será composto por uma sala de reuniões, sala para o corpo docente, armazenamento de materiais pedagógicos, sala técnica, área de recepção, pátio, cozinha, despensa, refeitório para os alunos, vestiários e refeitório para os funcionários, lavanderia, área de serviços e estacionamento.

"Esta creche se soma a uma série de obras que têm beneficiado esta região, tais como o Complexo Viário Cassaquera e o Parque Guaraciaba", destacou Paulo Serra.

A Creche Vila Guarani será composta por dois andares. A área térrea abrangerá 1.663,25 metros quadrados, enquanto o piso superior terá 989,49 metros quadrados, totalizando uma extensão de 2.652,74 metros quadrados.

Outras Iniciativas - A creche Vila Guarani integra um grupo de cinco novas unidades que estão prestes a serem erguidas pela Prefeitura de Santo André nos próximos meses. Três destes equipamentos serão instalados em Utinga, juntamente com uma nova creche na Vila Tibiriçá.

Santo André atualmente conta com 44 creches sob a responsabilidade do município, sendo que dez destas foram inauguradas ao longo desta administração.