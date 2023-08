Presidente da editora dos livros Harry Potter morre após acidente trágico no mar

05/08/2023 | 15:10



A presidente da editora Blommsburry USA, conhecida mundialmente por lançar os livros da saga Harry Potter, Adrienne Vaughan, morreu aos 44 anos de idade após um acidente na Itália. Segundo o New York Post, Adrienne caiu na água após sua lancha colidir contra um veleiro e acabou sendo atingida pela hélice da lancha.

Ainda segundo o jornal, a editora morreu na frente do marido, Mike White, e dos dois filhos pequenos; Leanna, de 14 anos de idade, e Mason, de 11 anos de idade. Mike ficou ferido e foi levado a um hospital local, precisando passar por uma cirurgia no ombro esquerdo. Já os filhos do casal não ficaram feridos fisicamente.

A agência italiana ANSA apontou que o motorista da lancha foi internado com ferimentos na costela e na pélvis. O site ainda revelou que o profissional teria sido reprovado nos exames toxicológicos após o acidente.