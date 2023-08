Letícia Cazarré desabafa após susto com a caçula: Poderia ter morrido

05/08/2023 | 15:10



Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Leticia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein.

Desde o seu nascimento, a caçula da família precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos. Após sete meses, ela recebeu alta, mas continuou o tratamento em casa. A partir daí, os papais-corujas não perdem a oportunidade de celebrar as pequenas conquistas da menininha. Mas no dia 4 de agosto, Letícia Cazarre passou por um grande susto e contou tudo aos seus seguidores.

Através dos stories, ela revelou que a filha passou por uma intercorrência e respirou sem o tubo da traqueostomia por quase uma hora:

"Recebi uma ligação dizendo que Guilhermina havia decanulado. É a pior intercorrência que pode acontecer com ela atualmente. Minha bebê poderia ter morrido. Mas Deus não perde batalhas! E hoje, mais uma vez, Ele me mostrou que é Ele, e mais ninguém, quem cuida de tudo. Tentando juntar as informações, não consigo entender como ela ficou respirando sozinha por 50 minutos. Só Deus explica."