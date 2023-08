Vídeo mostra motorista jogando carro e atropelando cachorra em Sto.André

Thainá Lana



06/08/2023 | 07:00



Câmeras de segurança flagraram um motorista jogando o carro, passando por cima de uma cachorra em Santo André e fugindo sem prestar socorro. O caso aconteceu no dia 25 de julho, por volta das 10h20, no Jardim Las Vegas, e o condutor do veículo Hyundai/HB20 ainda não foi identificado (veja o vídeo no site www.dgabc.com.br).



A cadela de 14 anos morreu quatro dias depois do atropelamento, de parada cardiorrespiratória. Nega, como era chamada pela sua família, fraturou a bacia e teve ferimentos no intestino.



Segundo seu tutor, Isaac Rodrigues Santana, 40 anos, o animal costumava tomar Sol em frente a casa da sua sogra, na Rua José Albanese, entre a calçada e o meio fio, assim como no dia do acidente.



“Ela era amiga de todos os vizinhos, uma cachorra muito carinhosa. No dia, após ser atropelada, ela começou a gritar de dor. A princípio pensamos que ela tinha machucado o quadril, levamos ao veterinário, e por conta da fratura fomos investigar”, disse Santana.



Com ajuda de vizinhos, o andreense teve acesso às imagens e conseguiu ver o acidente. Santana registrou um BO (Boletim de Ocorrência) sobre o caso, e espera que o motorista seja responsabilizado pelo crime.



“Espero que, no mínimo, ele responda por algum processo legal, e também saiba o mal que ele fez para a Nega e para nossa família. É difícil saber se ele fez de propósito, porém, dá para ter certeza que ele viu o que houve, pois, no vídeo dá para ver que o carro balança e muito após o atropelamento”, desabafa o tutor.



O caso foi registrado como abuso a animais, e é investigado pela Polícia Civil do 3° DP (Distrito Policial) do município.



Quem tiver informações sobre o condutor pode fazer a denúncia pelo 181.

PROJETO DE LEI

Em fevereiro deste ano, os deputados Delegado Matheus Laiola (União-PR) e o deputado licenciado Delegado Bruno Lima (SP) apresentaram o projeto de lei 172/23, que prevê a obrigação de prestar socorro a animais atropelados, independentemente de envolvimento no acidente, bem como de comunicar o caso a autoridade pública competente.



A proposta ainda não foi votada pela Câmara.