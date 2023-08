Encantado pela magia das palavras

Lays Bento



06/08/2023 | 07:12



“Qualquer pessoa pode escrever um livro”. Essa é uma das verdades inspiradoras na primeira obra de Raul Davi da Silva, 10 anos. Ele tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Déficit de Atenção com Hiperatividade) e até o ano passado não sabia ler nem escrever – o que torna o livro ainda mais especial. O pequeno autor juntou letras e desenhos para compor As Várias Maneiras de Fazer Um Livro, que será lançado dia 12, no CEU (Centro Educacional Unificado) Vila Curucá, na Zona Leste de São Paulo.

Com o livro na mão, Raul chegou à sede do Diário na manhã de quinta-feira e em poucos minutos já tinha encantado a todos. Entre fotos, autógrafos e a admiração da equipe do jornal, o escritor detalhou a experiência de dar luz às ideias e transferi-las para o papel.



E, logo nas primeiras páginas, agradece aos a familiares, amigos da escola, professores e todos os médicos com quem fez tratamento. “A todas as pessoas que confiaram em mim e que sempre estiveram do meu lado, me apoiando. Realizei meu sonho e do meu pai.”

A ESTREIA

“Desde pequeno, Raul sempre quis escrever. Ele adorava empilhar os folhetos de promoção do mercado e tinha curiosidade para o que era feito de papel”, comenta Claudivan Batista, a mãe do garoto. Foi ela quem notou os sinais da TEA e da TDAH ainda no primeiro ano de vida de Raul.



Entre as crises, atenuadas pela leitura de histórias, e na frequência das visitas à biblioteca da escola, que apelidou de “mundo dos livros”, Raul nutriu a imaginação e ousou voar mais alto do que seus pais jamais haviam imaginado. “A gente só sonhava que ele realmente superasse a dificuldade de juntar sílabas, para ler e escrever”, relembra Claudivan.



A viagem pelo universo das letras começou quando Raul chegou ao Clubinho Poético, projeto coordenado pela professora Maria Gorete de Jesus Coutinho Cordeiro, na Biblioteca João Cabral de Melo Neto, no CEU Vila Curuçá. Ele se encantou pela poesia e viu despertar o desejo de ser um escritor.



Curioso, Raul perguntou à professora o que era preciso para escrever um livro. Ela então respondeu que seria necessário escrever uma história, ilustrar, enumerar cada página e depois procurar uma editora para publicá-lo.



Dias depois, o garoto procurou a professora com os primeiros rascunhos da obra, mas com uma recomendação: ela não poderia deixar sua mãe ler antes da publicação.



Gorete então levou o material à Editora Archangelus e foi assim que o sonho se materializou em 41 páginas muito divertidas.



Surpresa pela iniciativa do filho, Claudivan não conteve a emoção. “Ele é o meu pequeno herói”, afirmou a mãe orgulhosa.

OLHO NO FUTURO

Raul gostou da experiência e promete ir além. “No futuro, podem vir mais livros e até um stand-up (espetáculo de comédia). Humor e ironia são coisas que gosto. E por isso achei que não poderia ser mais irônico do que escrever meu primeiro livro sobre a escrita de um”, esclarece Raul, que também é leitor fiel de aventuras e quadrinhos. No dia que veio ao jornal, carregava um exemplar de O Diário de Um Banana.

AGENDA

O lançamento de Várias Maneiras de Fazer Um Livro será no sábado, às 15h, na Biblioteca João Cabral de Melo Neto, na Avenida Marechal Tito, 3.452, no Itaim Paulista, em São Paulo. Cada exemplar custa R$ 20.



Se interessou pelo livro? Então procure o autor no Instagram. Seu perfil é o @rauldavi_rd. Ele já vendeu 75% dos volumes impresso antes mesmo do lançamento oficial.