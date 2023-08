Aos 93 anos de idade, Tony Tornado afirma que não pretende parar de trabalhar

05/08/2023 | 14:11



Aos 93 anos de idade, Tony Tornado está interpretando o Frei Tomé em Amor Perfeito, novela das 18h da TV Globo. E o ator já deixou claro que não pensa em parar de trabalhar. Em entrevista ao O Globo, o artista revelou que ainda tem projetos que quer realizar em sua carreira.

- Artista não consegue se aposentar, é um eterno empolgado. Ainda tenho muitos sonhos profissionais. Entre eles, fazer o melhor personagem da minha carreira, que ainda está por vir. O segredo é fazer o que gosta, trabalhar a mente com coisas boas, buscar sempre trocar com as pessoas e não se preocupar com as dívidas. Amo trabalhar, mas também curto estar na minha casa e ver bastante televisão. Os filhos estão aí, criados e escrevendo suas histórias. Ainda tenho que escrever muitos capítulos da minha, só que agora usando toda a experiência e sabendo onde pode dar errado, contou Tony.

Além de seu trabalho nas telas dos brasileiros, o ator contou sobre sua trajetória constante e firme como militante do movimento negro e antirracista. Ele aproveitou para falar sobre o protagonismo negro nas novelas de hoje em dia.

- Me causa a sensação de que toda luta está valendo a pena. Ainda não está exatamente como todos nós sonhamos, mas estamos no caminho certo. Tenho certeza, como sempre tive, de que o ideal chegará. Está próximo. Quando chegar, as sinopses das produções não precisarão mais especificar, por exemplo, que determinado personagem é negro. O negro não precisará vir discriminado. Ele poderá fazer qualquer personagem, em qualquer circunstância, afirmou.

Não escondendo ser um pai coruja, Tony Tornado também falou com orgulho de seu filho, Lincoln Tornado, que seguiu os passos do pai e também é ator, atualmente atuando no elenco de A Infância de Romeu e Julieta, do SBT. E o pai contou que sonha em contracenar com o filho.

- Quero vê-lo se tornar um grande nome da TV. No meu humilde olhar, ele merece. Também espero que possamos atuar juntos. Estamos retornando à estrada agora no segundo semestre e levando o nosso som por aí. O show não pode parar, não é? Ainda sou jovem e tenho saúde. Bora usar isso para produzir!