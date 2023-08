Mariana Bridi celebra após conseguir retirar o sobrenome de Rafael Cardoso, seu ex-marido

05/08/2023 | 14:10



Mariana Bridi compartilhou em seu Instagram um vídeo celebrando uma conquista junto com uma amiga, e deixou seus seguidores curiosos. Por mais que a atriz não tenha revelado o motivo da celebração na postagem, ao responder um comentário, Mari contou porque está tão feliz. A artista conseguiu retirar o sobrenome de seu ex-marido, Rafael Cardoso.

Conseguiu mudar o nome, que tudo!, comentou uma seguidora.

Mari respondeu o comentário com emojis de mãos levantadas para cima, comemorando o marco.

Mari e Rafael foram casados por 15 anos e se separaram em dezembro do ano passado. Fruto do relacionamento, eles tiveram dois filhos; Aurora, de oito anos de anos, e Valentim, de quatro anos de idade. Desde a separação, o ator vem protagonizando muitas polêmicas. Por isso, nos comentários da postagem de Mariana, alguns internautas celebraram junto com a atriz.

Uma mulher quando supera um ex não quer guerra com ninguém, somente ri mesmo da lei do retorno, declarou outra internauta.

A última polêmica envolvendo Rafael Cardoso foi divulgada na última quinta-feira, dia 3, quando ele confirmou que será pai pela terceira vez. O ator espera um filho com a psicóloga Carol Ferraz, sua ex-namorada, com quem não está mais junto.