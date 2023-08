Sidney Sampaio sofreu com efeitos colaterais de remédio para insônia, diz assessoria

05/08/2023 | 14:00



A empresária de Sidney Sampaio, Claudia Melo, afirmou em nota que o ator "sofreu de efeitos colaterais devido a uma medicação para insônia". Na manhã desta sexta, 4, ele caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana, no Rio, foi internado, mas já recebeu alta. No comunicado, a assessora afirmou que Sampaio vai se pronunciar sobre o caso em breve.

"O ator Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais devido a uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã (de sexta). Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo. Quaisquer informações vindas de amigos são inverídicas", cita a nota.

"Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido."

Ex-mulher se pronuncia

A ex-mulher de Sidney Sampaio, a psicóloga Juliana Gama, também fez um pronunciamento em suas redes sociais nesta sexta-feira a respeito do acidente com o ex-marido. Segunda ela, o ator "tomou medicação para dormir sem orientação médica".

Na publicação, Juliana atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Sampaio e disse que ele está medicado corretamente e passa bem. O ex-casal teve um filho, Léo, que hoje está com 12 anos.

"Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido à privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje", escreveu.

"Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado com seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente."

Acidente

O ator Sidney Sampaio foi hospitalizado após cair da janela de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 4.

O artista ficou internado no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon. Segundo informações do Balanço Geral, o artista chegou ao local por volta das 4h da manhã com estado alterado e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Já cerca de 7h, o ator quebrou a janela do banheiro e caiu para o primeiro andar. Ele então invadiu outro quarto, saiu pela janela e caiu na calçada ao tentar passar para o quarto ao lado. Neste momento, os funcionários já haviam percebido o tumulto no local e chamaram o Corpo de Bombeiros, que estava a postos para socorrer Sampaio.

Ainda nesta sexta o artista recebeu alta do hospital. Ele foi diagnosticado com duas fraturas e não precisou de cirurgia. As circunstâncias da queda permanecem sob investigação da 13ª DP (Ipanema). O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado para o resgate do ator pela manhã.

Imagens do local mostram a janela quebrada do quarto de hotel e medicamentos sobre a cama. Familiares do ator compareceram ao hospital e optaram por não prestar declarações à imprensa.