Ex-técnico de ginástica tem pena por estupro reduzida a 28 anos de prisão

Ex-técnico da seleção brasileira de ginástica artística teve sua pena por estupro de vulnerável reduzida de 109 para 28 anos pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão da primeira instância, emitida em 3 de outubro de 2022 pela 2ª Vara Criminal em São Bernardo, havia condenado Fernando de Carvalho Lopes por crimes de estupro cometidos contra quatro vítimas, todas menores de 14 anos à época das ocorrências. O veredito inicial permitiu que Lopes apelasse em liberdade.

O acórdão que revisou a extensão da pena foi publicado em 26 de julho. A determinação enfatiza que, após o esgotamento de recursos, o mandado de prisão deve ser emitido.

A revisão resultou em uma redução substancial da pena. Cristiane Battaglia, advogada das vítimas, compartilhou a surpresa das clientes frente à diminuição da sentença, mesmo com a manutenção da condenação em segunda instância. Battaglia ressaltou que a nova pena não parece refletir adequadamente a gravidade dos crimes e o conjunto robusto de evidências apresentado no processo.

A defesa de Fernando de Carvalho Lopes, representada pelo advogado Fábio Suardi D’ Elia, expressou descontentamento e anunciou a intenção de recorrer até o limite das instâncias judiciais.

Conrado Gontijo, advogado criminalista e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP), esclareceu que a pena original foi calculada pela soma das condenações referentes a cada uma das vítimas, configurando um concurso material de crimes. No entanto, o Tribunal de Justiça aplicou o conceito de crime continuado, previsto no Código Penal, que conduziu à adoção da pena mais elevada para cada crime individualmente considerado, acrescida de um percentual legal. Gontijo salientou que o crime continuado é aplicado quando diversos crimes são cometidos nas mesmas circunstâncias, como tempo, lugar e modo de execução.



Além de técnico da seleção brasileira, Lopes foi treinador do clube Mesc, de São Bernardo, e foi funcionário da Prefeitura de Diadema - hoje não pertence mais aos quadros da administração diademense.