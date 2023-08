Bruna Biancardi é surpreendida com buquê de flores de youtuber e internautas alfinetam Neymar Jr.

05/08/2023 | 13:10



Pequenos detalhes realmente fazem a diferença! Na noite da última sexta-feira, dia 4, Bruna Biancardi foi surpreendida pelo youtuber Luis Felipe ao sair de um restaurante em São Paulo. O influenciador entregou um buquê de rosas para a mamãe de primeira viagem, junto de uma mensagem inspiradora.

Nas gravações postadas pelo próprio Luis Felipe, Bruna parceu surpresa e emocionada com as flores e o bilhete. Na nota, o youtuber revelou o que estava escrito. Após ler a mensagem, a modelo agradeceu o rapaz pelo gesto de carinho.

Grávida tem um brilho especial no olhar, pois no coração arde a chama do amor incondicional, dizia o bilhete.

Nos comentários, por mais que muitos internautas elogiaram a surpresa, alguns aproveitam para citar a traição de Neymar Jr., pai da primeira filha de Bruna. Vale lembrar que o jogador de futebol se desculpou redes sociais.

Enquanto isso o Neymar só dá chifres, comentou um internauta.

Eita!