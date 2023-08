Márquez vence corrida sprint da MotoGP na Inglaterra; Bezzecchi fica em 2º e cola em Bagnaia

05/08/2023 | 12:13



Alex Márquez mostrou seu talento diante da pista molhada no Circuito de Silverstone e venceu a corrida sprint da MotoGP na etapa da Inglaterra neste sábado. A chuva que atrapalhou os treinos classificatórios cessou para a corrida sprint nesta manhã, mas a pista continuou molhada, exigindo pneus de chuva. Marco Bezzecchi, pole position, brigou até o fim e terminou a sprint em segundo. Já Maverick Viñales fechou o pódio. O líder do campeonato Francesco Bagnaia se complicou e terminou longe da zona de pontuação, em 14º.

Quando o resultado parecia definido. Bezzecchi veio para cima de Márquez na reta final, colocando muita emoção no fim da primeira sprint em Silverstone. Apesar da pressão, Alex Márquez segurou a liderança para conquistar sua vitória inédita na MotoGP. No começo da corrida, Bagnaia perdeu o equilíbrio e caiu para a 12ª posição. O italiano líder do campeonato não se recuperou e terminou em 14º. Com a segunda posição, Bezzecchi fica na vice-liderança, a 27 pontos de Peco.

"É muito bom começar a segunda parte da temporada com uma vitória na sprint. Estava me sentindo muito bem e a corrida foi ótima. A moto estava bem preparada, eu titubeei um pouco no início, mas senti que era hoje que venceria. Isso abre perspectivas muito boas para mim", disse Alex Márquez após a vitória.

"Foi uma sprint muito divertida. Eu esperava ter reserva de pneus para o final, tentei controlar para poupar, mas quando fui atacar o Márquez vi que não tinha mais boas condições. O Viñales também pressionou muito, foi uma boa corrida. Espero um dia seco amanhã para seguir desta maneira", afirmou Bezzecchi.

Jorge Martin e Jack Miller saíram na frente da largada, enquanto Alex Márquez se manteve na cola. A dupla da frente diminuiu o ritmo e o piloto da Gresini assumiu a ponta após na terceira volta, eles terminaram atrás ainda de Johann Zarco (quatro) e Aleix Espargaró (quinto). Augusto Fernández e Brad Binder ficaram em oitavo e nono, respectivamente, fechando a zona de pontuação.

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Inglaterra:

1º - Alex Marquez (Gresini), em 21min52s317 (+12 pontos)

2º - Marco Bezzecchi (VR46), a 0s366 (+9 pontos)

3º - Maverick Viñales (Aprilia), a 3s374 (+7 pontos)

4º - Johann Zarco (Prima), a 5s671 (+6 pontos)

5º - Aleix Espargaró (Aprilia), a 6s068 (+5 pontos)

6º - Jorge Martin (Pramac), a 7s294 (+4 pontos)

7º - Jack Miller (KTM), a 9s415 (+3 pontos)

8º - Augusto Fernández (GasGas), a 9s850 (+2 pontos)

9º - Brad Binder (KTM), a 10s435 (+1 ponto)

10º - Miguel Oliveira (RNF Racing), a 11s247

11º - Luca Marini (VR46), a 17s365

12º - Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 20s063

13º - Enea Bastianini (Ducati), a 24s352

14º - Francesco Bagnaia (Ducati), a 25s527

15º - Franco Morbidelli (Yamaha), a 27s191

16º - Pol Espargaró (GasGas), a 27s693

17º - Joan Mir (Honda), a 29s062

18º - Marc Márquez (Honda), a 29s326

19º - Raul Fernandez (RNF Racing), a 29s627

20º - Taaki Nakagami (Honda), a 29s909

21º - Fabio Quartararo (Yamaha), a 30s326

22º - Iker Lecuona (Honda), a 47s674