Xuxa Meneghel compartilha vídeo celebrando a amizade com Angelica e Eliana: Mais que migles, friends

05/08/2023 | 12:11



Mais que amigas, friends! Xuxa Meneghel compartilhou um vídeo nas redes sociais exaltando a amizade com Angelica e Eliana. Na postagem, ao som da música de abertura da série Friends, a Rainha dos Baixinhos aproveitou para lembrar os internautas de que as três estarão juntas pela primeira vez no palco do Criança Esperança 2023, na próxima segunda-feira, dia 7.

Mais que migles, friends! Lembrando que segunda-feira elas vão se reunir novamente na telinha. Ansiosos?, declarou na legenda.

Nos comentários, fãs do trio celebram o momento, além de aproveitarem para falar sobre Mara Maravilha. Vale lembrar que, recentemente, a artista teve seu nome relacionado ao encontro de Xuxa, Eliana e Angelica depois de especulações de que Mara teria se sentido excluída do reencontro, já que também teve um programa para as crianças nos anos 80 e 90.

Mana, a Mara vai infartar! Pelo amor, socorram a Mara, brincou uma internauta.

Ai, eu vivi pra ver minhas divas do pop dos anos 90 juntas em um feat, comentou um fã.