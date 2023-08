Santo André vai reformar Biblioteca Cecília Meireles

Gabriel Rosalin

Especial para o Diário



04/08/2023 | 21:16



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), realizou uma vistoria na Biblioteca Cecília Meireles, na manhã desta sexta-feira (4). O local foi inaugurado em 1967 e, atualmente, passa por reformas, com o objetivo de melhorar a acessibilidade e o acolhimento do público. A previsão de conclusão é até o final de 2023.



A reforma garante a construção de uma rampa de acesso para o piso superior, cadeiras adaptadas e a mudança do banheiro para o térreo.



O investimento destinado para essa obra é de 1,7 milhão de reais. De acordo com o prefeito de Santo André, esse recurso é derivado do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.



Durante a visita, Paulo Serra falou da necessidade de manter o estabelecimento preservado, visto que o local é considerado um símbolo cultural da cidade. Além disso, Serra informou que essa obra é a largada para um projeto de interligação entre a cultura e a saúde do município, uma vez que a biblioteca está localizado ao lado da Policlínica Parque das Nações. “ Nasce um piloto de integração da saúde com a cultura, que queremos levar para outras regiões da cidade”,confirmou o tucano.



Além das reformas internas, no fundo do local será construída uma horta comunitária. “Estamos renovando a biblioteca, mas com alguns atrativos diferentes para fazer a integração do usuário do SUS com a cultura”, completou Paulo Serra.



Para o bibliotecário Marco Antônio é de extrema importância melhorar a parte de acessibilidade do local, já que a maioria do público cativo são pessoas com mais de 60 anos.” Esse prédio é muito antigo, era pouco acessível. Muitas pessoas ficavam restritas por conta disso”, relatou.