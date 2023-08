Gasto com o presente para os pais será de R$ 206 na região

Nilton Valentim



05/08/2023 | 07:00



No Grande ABC, os filhos têm intenção de gastar em média R$ 206 com o presente para o Dia dos Pais. As roupas serão opção para 52% das pessoas e 75% vão pagar à vista, sendo o pix o principal meio. As informações fazem parte do levantamento feito pela CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e replicada para a região por meio da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Caetano a pedido do Diário.



A metodologia utilizada pela CDL buscou identificar as tendências de consumo e as motivações dos consumidores das sete cidades na escolha dos presentes.



O levantamento mostrou que 52% pretendem comprar roupas, refletindo a escolha clássica e sempre apreciada nessa data. Perfumes serão a segunda opção de 34%. Mesmo percentual de compradores irão escolher calçados e 24% deverão fazer opção por acessórios. Itens como cintos, carteiras e relógios também estão na lista de presentes.



A pesquisa indica ainda que os filhos pretendem presentear seus pais com mais de um item, indicando a valorização e o carinho dedicado à data.

PAGAMENTO À VISTA

Os consumidores planejam gastar, em média, R$ 206 com os presentes, demonstrando a tradição econômica desses dados para o comércio. Destes, 75% pretendem pagar à vista. A maioria dos compradores (75%) pretende pagar os presentes à vista, com destaque para o pix (30%) e dinheiro (24%) como as principais formas de pagamento.



Outros 36% têm intenção de pagar parcelado. Um percentual significativo dos consumidores planeja parcelar os pagamentos, sendo os principais motivos para isso a busca por um presente melhor/mais caro (31%) e tentativa de reduzir os gastos (28%).

LOJAS FÍSICAS

A maior parte dos consumidores (74%) planeja realizar suas compras em estabelecimentos físicos, especialmente em shoppings centers (31%), shoppings populares (17%) e lojas de departamento (16%).



No entanto, 39% pretendem comprar pela internet, com destaque para sites (73%), aplicativos (70%) e Instagram (22%) como os canais preferidos.



“A pesquisa revela a importância do comércio físico para as datas comemorativas e estimula a discussão sobre a qualidade dos nossos bolsões de comércio. Limpeza urbana, organização ocupacional, segurança e apresentação da loja têm relevância na hora da compra. A preferência do pagamento a vista pode indicar um método de educação financeira: o dinheiro físico é limitador da compra por impulso”, afirmou o presidente da CDL de São Caetano, Alexandre Damásio.