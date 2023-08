Ana Veterinária não para mesmo contundida

Da Redação



05/08/2023 | 07:05



A vereadora andreense Dra. Ana Veterinária (União Brasil) chegou para a sessão de quinta-feira sentada em uma cadeira de rodas. A parlamentar, após sessão e reuniões com sua equipe de assessores na noite de terça-feira, sofreu uma queda ainda nas dependências do Legislativo e foi levada ao hospital. O incidente causou lesões em dois ligamentos e ela teve o tornozelo esquerdo imobilizado. A situação, entretanto, não a afastou dos trabalhos. Ela recebeu o carinho dos colegas vereadores e servidores da Câmara e brincou, dizendo que é necessário muito mais que um tombo para derrubá-la. “Meu filho até brincou comigo dizendo que a veterinária machucou a patinha”, contou sorrindo. Dra. Ana ficará pelo menos 45 dias com o tornozelo imobilizado. Mesmo assim, ela já avisou que estará em agendas e reuniões importantes.

Inusitado

Em Diadema, uma situação chamou demais a atenção de observadores políticos. Na sessão de quinta-feira, as contas de 2019 da Prefeitura de Diadema, penúltimo ano de gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV), foram analisadas pelo Legislativo. Apesar de o TCE (Tribunal de Contas do Estado) recomendar pela rejeição, a Câmara aprovou o balancete do verde. O que mais causou estranheza foi o placar: somente o vereador Neno (PT) votou pela rejeição. A bancada de sustentação do prefeito José de Filippi Júnior (PT) maciçamente votou a favor das contas de Lauro.

Derrite em debate

Se em Santo André o vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) quer conceder título de cidadão andreense ao secretário estadual da Segurança, Guilherme Derrite, a Câmara de Diadema aprovou moção de repúdio ao trabalho de Derrite, levando em consideração a ação policial realizada no Guarujá após a morte de um soldado da Rota. O placar foi apertado, mas a favor da moção crítica.

Estacionamento proibido

Mais um veículo da Câmara de São Bernardo foi flagrado estacionado em local proibido. Nesta semana, o carro de placa EHH1J29 foi flagrado na Rua Avilã, Vila São Pedro, estacionado bem embaixo de uma placa que indicava a infração de trânsito.

Histórico

O empresário Cal Bandeira (SD), que assumiu nesta semana o mandato de vereador em Mauá devido à licença do vereador Jotão (SD), tem um passado bastante conhecido na cidade. Ele era figura próxima do ex-vereador e ex-prefeiturável Professor Betinho. Os dois se distanciaram quando Betinho se aproximou da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Luto oficial

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), decretou luto oficial de três dias pela morte da fundadora do Instituto Amélia Rodrigues, Terezinha Sardano, aos 89 anos. O tucano já havia postado, em suas redes sociais, mensagem de apoio à família e enaltecendo todo o trabalho social e educacional de Terezinha Sardano.

Agenda

O grupo Politize! Santo André organiza neste sábado, das 9h às 12h, um mini curso de Poder Legislativo na Câmara andreense. Ex-presidente da casa e atual secretário de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB) vai recepcionar os formandos, que irão, em parceria com a Escola do Legislativo, aprender sobre os processos da Câmara, como criação, tramitação e aprovação de um projeto de lei.

Presença VIP

Secretária de Cultura do Estado, Marília Marton confirmou presença no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires hoje. É o segundo titular de primeiro escalão do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) a comparecer à atividade – antes, o secretário de Turismo, Roberto de Lucena, esteve no município.