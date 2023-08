Após cobrança, Paço de São Bernardo altera o modelo de agendamento

Artur Rodrigues



05/08/2023 | 07:00



Um mês após o caos registrado na Policlínica Centro, localizada a aproximadamente 300 metros do Paço, a Prefeitura de São Bernardo, sob o comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), anunciou mudança no modelo de agendamento de exames e consultas.



O aviso colocado na entrada da unidade diz que “a partir de 1º de agosto estará vigente um novo modelo de agendamento, que dispensa a presença de usuários no primeiro dia útil do mês na Policlínica Centro. As consultas de retorno serão lançadas diretamente no sistema pelo médico e as equipes vão monitorar e avisar os pacientes quando o agendamento estiver próximo, com notificação da data e horário da próxima consulta médica na unidade.”



No dia 4 de julho, o Diário publicou que cerca de 450 pessoas esperaram pelo menos três horas e meia por atendimento na unidade, conforme registrou o vereador Julinho Fuzari (PSC) em suas redes sociais.



Após o ocorrido, Fuzari enviou um ofício à Secretaria da Saúde, comandada desde 2017 por Geraldo Reple Sobrinho, sugerindo descentralizar o atendimento na Policlínica, que na ocasião recebeu moradores de bairros como Ferrazópolis, Jardim Represa, Vila União, Vila São Pedro, Parque São Bernardo, Vila Euclides e Jordanópolis, entre outros.



“Que bom que a Prefeitura finalmente ouviu a demanda dos munícipes e remodelou o agendamento na Policlínica. Não fazia sentido ficar do jeito que estava e não entendo por que demoraram tanto para agir. Todo início de mês era a mesma coisa, filas quilométricas e horas esperando por atendimento. Tinha até quem esperava por três ou quatro horas e quando finalmente era atendido, não tinha mais horário disponível para agendar. Era um caos completo”, comentou o vereador.