Morre Rogério Mesquita, renomado ator e produtor cearense

04/08/2023 | 19:30



Perda significativa na comunidade teatral do Ceará: Rogério Mesquita, conhecido ator, produtor e cofundador do grupo Bagaceira de Teatro, faleceu aos 44 anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 4, nas redes sociais do Bagaceira.

Ricardo Tabosa, membro do Bagaceira, informou ao Diário do Nordeste que a causa do óbito é desconhecida, mas que Mesquita lutava contra uma infecção renal. O velório será realizado nesta sexta-feira, no Theatro José de Alencar e o enterro no sábado, 05, no Parque da Paz.

Com 25 anos de carreira, Mesquita gerenciava a Casa da Esquina, sede do Bagaceira, desde 2007. Sua última peça, Gratiluz, A Tragédia, foi apresentada em junho com o grupo Patuleia Criativa.

O Grupo Bagaceira, com base em Fortaleza, tem impacto nacional e internacional graças a suas performances inovadoras. Mesquita, parte central do grupo, foi um ator transformador que ajudou a definir a cena teatral brasileira. Ele deixa um legado de criatividade e luta por políticas culturais.