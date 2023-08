Gustavo Gómez valoriza retorno da força do Palmeiras: 'Estamos organizados e intensos'

04/08/2023 | 19:30



Líder da defesa palmeirense, o zagueiro Gustavo Gómez celebrou nesta sexta-feira a volta da força do conjunto do clube. Segundo o capitão, a equipe se reencontrou após momento conturbado na temporada e tem tudo para realizar um grande jogo diante do Fluminense neste sábado, no Maracanã.

São três vitórias seguidas do Palmeiras, que voltou a sonhar com o topo da tabela do Brasileirão - terá de tirar 12 pontos do líder Botafogo - e também encaminhou a vaga às quartas de final da Copa Libertadores após vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

"Estamos bem. Como falou o Abel (Ferreira, técnico), voltamos às nossas bases, a ser um time consistente, organizado e intenso. Temos que seguir assim", afirmou. "Fizemos um jogo muito bom na Libertadores, acho que fomos bem também no último jogo do Brasileirão, contra o América-MG. E agora vamos enfrentar um grande adversário, mas estamos bem e temos de seguir assim."

O discurso é de confiança por resultado bom no Rio, mas nada de menosprezar a força do Fluminense, sobretudo jogando diante de sua torcida. "Será um jogo difícil, contra um time que tem um treinador com uma forma de trabalhar consistente. Mas nós estamos trabalhando para poder fazer um jogo bom, tentar trazer uma vitória para São Paulo e seguir somando no Brasileirão", avaliou o paraguaio.

Será op 12º jogo seguido de Gómez em campo e ele quer celebrar a marca ajudando o time a não ser vazado. "É importante sempre não tomar gols. Se você não toma, já garante pelo menos o empate. Todo mundo trabalha para defender: os pontas, atacantes, meias e volantes, que nos ajudam muito na marcação para fazermos sempre bem nosso trabalho."