Príncipe Harry e Meghan Markle não teriam sido convidados para homenagem à Rainha Elizabeth II

04/08/2023 | 19:10



Apesar das polêmicas constantes envolvendo a família real, o aniversário de morte da Rainha Elizabeth II não foi esquecido por eles, nem pelo resto do mundo. Por conta disso, uma série de homenagens estão programadas para acontecer no dia 8 de setembro deste ano no Castelo de Balmoral, na Escócia. Vale lembrar que a ex-monarca morreu no mesmo local e dia em 2022.

Segundo o The Sun, o Príncipe Harry e Meghan Markle não teriam sido convidados para homenagear a ex-soberana que governou o Reino Unido por cerca de 70 anos. Entretanto, pode ser que o casal esteja na Europa durante o período do evento, já que o filho mais novo do Rei Charles III é o organizador do Invictus Games, uma competição esportiva para militares feridos em serviço.

Vale pontuar que os jogos começam no dia 9 de setembro deste ano e, segundo o Daily Mirror, o casal planeja chegar mais cedo. Além disso, é importante pontuar que esta será a primeira vez do Duque e da Duquesa de Sussex na Inglaterra desde o funeral da Rainha Elizabeth II.

Gente como a gente?

Em meio a diversas polêmicas, parece que a ex-atriz quer que os filhos, Archie, de quarto anos de idade, e Lilibet, de dois anos de idade, tenham uma vida mais normal possível. De acordo com informações da People, a educação dos filhos do casal é baseada em brincadeiras educativas.

- Eles têm várias áreas de lazer, incluindo uma academia de escalada em sua propriedade.

Eita!