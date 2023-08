Italo Ferreira se torna o primeiro brasileiro a integrar o Hall da Fama do surfe

04/08/2023 | 18:56



Depois de fazer história ao ganhar a primeira medalha de ouro do surfe em Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 2021, Italo Ferreira cravou seu nome de vez na modalidade. O potiguar foi homenageado nesta sexta-feira com a nomeação para o Hall da Fama, em Huntington Beach, nos Estados Unidos. Ele é o primeiro brasileiro a alcançar o feito.

A premiação acontece desde 1997 e nunca tinha homenageado um surfista nascido no País antes. Além de Italo, também foram nomeados Laylan Connelly e Fernando Aguerre, em cerimônia que contou com diversos convidados e fãs do esporte no famoso píer californiano. O Hall da Fama do Surfe tem como objetivo preservar a história e os grandes nomes da modalidade.

Italo Ferreira foi eternizado com as mãos e os pés registrados num bloco de cimento, além de ganhar uma estatueta para guardar junto às tantas outras premiações que conquistou em sua vitoriosa carreira.

"É tudo uma loucura. Demora pra cair a ficha, né? É um orgulho pessoal muito grande ter sido convidado, ter conquistado isso. Viver momentos como esse é a certeza de que estou fazendo história e construindo um legado no esporte que amo", disse o surfista brasileiro.

Campeão olímpico em Tóquio e campeão mundial em 2019, Italo fez questão de exaltar a importância do surfe para o Brasil. "Nós pisamos juntos hoje aqui! Não é somente o pé de um brasileiro surfista que fica marcado neste espaço. Mas o sonho de muitos que me antecederam e de tantos outros que ainda estão por vir neste esporte", acrescentou.

Atualmente, Italo está machucado. O brasileiro se despediu da temporada do Circuito Mundial de Surfe em julho, não podendo se recuperar a tempo de competir no Taiti, em setembro, quando será realizada a última etapa da competição antes do WSL Finals, que reúne os cinco primeiros colocados do ranking em uma disputa derradeira pelo título. Ele se lesionou enquanto surfava na repescagem da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul.

Como ocupa a 11ª colocação do ranking do Circuito, o potiguar não tem mais chances de disputar o WSL Finals, nem de conseguir uma das vagas olímpicas via ranking, reservadas ao Top 10. As opções restantes de classificação aos Jogos de Paris-2024 são: conquistar o título dos Jogos Pan-Americanos deste ano, dos quais Italo não deve participar, ou do Jogos Mundiais de Surfe da ISA (Associação Internacional de Surfe), em 2024.