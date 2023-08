Falcão deixa cargo de coordenador do Santos após denúncia de importunação sexual

04/08/2023 | 18:41



Pressionado pelos fracos resultados do Santos na temporada, Paulo Roberto Falcão deixou o cargo de coordenador técnico da equipe paulista nesta sexta-feira. O anúncio foi feito horas após o ex-jogador se tornar notícia por outro motivo. Ele foi acusado de importunação sexual por parte de uma funcionária do apart hotel onde mora, no litoral de São Paulo.

"O Santos Futebol Clube comunica a saída do profissional Paulo Roberto Falcão, que ocupava o cargo de coordenador esportivo desde o dia 15 de novembro de 2022", anunciou a diretoria santista.

Quase ao mesmo tempo, Falcão veio a público para se manifestar sobre sua saída. Ele afirmou que pediu demissão por causa dos "recentes protestos" da torcida, em razão da irregularidade da equipe no ano - o time pode terminar a rodada do fim de semana na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu", afirmou Falcão.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a suposta vítima do caso, de 26 anos, registrou a ocorrência nesta sexta-feira e prestou depoimento. O órgão afirma que ainda serão feitas diligências para apurar o fato. E diz que não vai divulgar detalhes sobre o registro por se tratar de uma investigação de crime sexual.

O Código Penal aponta que importunação sexual é "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". Isso é entendido como um ato sexual sem o consentimento da vítima. A pena para este crime é de um a cinco anos de reclusão.

FALCÃO ESTAVA HÁ UM ANO NO SANTOS

Falcão, de 69 anos, já foi jogador, comentarista e técnico antes de assumir funções de gestão nos clubes. Ele iniciou sua carreira como atleta no Internacional, em 1973. Lá foi tricampeão brasileiro, em 1975, 1976 e 1979. Em 1980, Falcão foi para a Roma, da Itália. Ele se aposentou em 1986, quando defendia o São Paulo. Entre 1976 e até a aposentadoria, o jogador era assíduo nas listas de convocação da seleção brasileira.

Em 1990, Falcão assumiu a seleção. Depois treinou o América do México, Internacional, Bahia, Sport e Japão, além de ter atuado como comentarista esportivo. Em 2022, ele assumiu o cargo coordenador esportivo do Santos. Desde 2003, Falcão é casado com a apresentadora Cristina Ranzolin, da RBS TV, afilhada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.