China: inundações pioram após tempestades e operações de resgate se intensificam

04/08/2023 | 18:35



Milhares de pessoas estão ameaçadas por tempestades e foram evacuadas no nordeste da China nesta sexta-feira, 4, enquanto áreas nos arredores de Pequim limpavam os destroços das enchentes que destruíram estradas e cortaram a energia.

O país está lutando com chuvas recordes em algumas áreas, enquanto outras sofrem com o calor escaldante do verão e a seca que ameaça as plantações.