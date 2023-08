Grand Plaza recebe festival de churrasco e cerveja

Nilton Valentim



04/08/2023 | 18:19



O Grand Plaza Shopping recebe o Taurus Festival. Entre os dias 4 e 6 de agosto, o centro de compras realiza a 2ª edição do evento, que traz cerca de 15 estações gastronômicas de chefs reconhecidos, como Patrícia Sally, Dindo e o Chef Lucas Lion BBQ, assim como cerveja artesanal, shows musicais e área de expositores.



“É o festival perfeito para a família toda aproveitar, se divertir e se deliciar, com cortes e opções que agradam todos os gostos, além de ser um espaço perfeito para descontrair e trazer pessoas de qualquer idade para curtir cada atração”, diz Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.



As estações do Taurus Festival trazem diferentes cortes de carne preparados na brasa e defumados, lanches de costela, hambúrgueres e porções, além de doces como churros e fondue. Chopes e cervejas são as opções de bebidas do festival com várias marcas e sabores para os apreciadores da bebida. O público ainda aproveita os shows ao vivo que trazem clássicos nacionais e internacionais e muito rock. A entrada para o Festival Taurus é gratuita e o evento é pet friendly. As crianças também garantem a diversão no evento com brinquedos como infláveis e jump. A área de expositores traz cachaça, queijos, tattoo e piercing e outros diferentes produtos para os visitantes.