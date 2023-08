Matheus Nachtergaele revela que chorou durante ensaio de O Auto da Compadecida 2

04/08/2023 | 18:11



Lançado em 2000, O Auto da Compadecida é um dos filmes mais queridinhos - e conhecido - dos brasileiros! Agora, as aventuras de João Grilo e Chicó terão uma continuação e, Matheus Nachtergaele, deu detalhes do que vem por aí durante participação no Provoca, programa da TV Cultura comandado por Marcelo Tas, que vai ao ar na próxima terça-feira, dia 8.

- Eu não posso contar tudo o que pode acontecer, mas João Grilo e Chicó se separaram por algum motivo e passaram 25 anos sem se ver, e vão se reencontrar (só vou dar o ponta pé inicial da história).

Matheus adiantou que João Grilo se tornará uma celebridades:

- João Grilo volta para Taperoá, Taperoá está super abandonada, Chicó ficou ali abandonado, contando para as pessoas aquela história toda que ele viu João Grilo viver. E João Grilo se tornou um pouco um mito. Então João Grilo vai sacar que ele é uma celebridade e vai começar a aventura.

O ator ainda contou que já está ensaiando e lendo algumas cenas do que vem por aí:

- Estamos ensaiando, lendo, primeiro a gente fez um trabalho de mesa, a gente continua fazendo esse trabalho, mas já estamos levantando para marcar (...) mas esses novos corpos que nós somos, aos 50 e tantos anos agora, quando a gente se levanta e começa a marcar, esse seu novo corpo começa a se movimentar e você encontra o corpo daquele seu amigo, que no caso é o Chicó, é o Selton. Parece que você está repasseando por um lugar que foi muito emocionante e definitivo não só para você. Em alguns momentos a gente fica marejado. Eu já chorei no ensaio e Selton também.

Vale pontuar que Taís Araújo irá substituir Fernanda Montenegro no filme.