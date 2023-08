Maisa Silva faz reflexão após incêndio em viagem: A vida é nosso bem mais precioso

04/08/2023 | 18:11



Após passar por um grande susto, Maísa Silva usou as suas redes sociais pela primeira vez. Para quem não acompanhou, a apresentadora estava viajando com alguns amigos quando o apartamento em que eles estavam foi atingido por um incêndio.

No feed do seu Instagram, a apresentadora e atriz postou um carrossel de fotos e refletiu sobre a importância de valorizar as pessoas e os momentos:

Precisei de um tempinho, porém bem e ao lado da minha família e amigos. hj estou aqui abrindo um álbum que é parte do meu coração. Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso.

E encerrou:

Agradeço também por Ele me proteger, me dar propósito e guiar cada passo meu e dos que amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa. Com amor.

Nos comentários, Larissa Manoela mandou um recado fofo à amiga:

Curta mesmo todos os momentos. Seja felizzz!