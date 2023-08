Com Alison dos Santos, confederação brasileira anuncia convocados para Mundial de Atletismo

04/08/2023 | 18:04



Os atletas que vão representar o Brasil no Mundial de Atletismo estão escolhidos. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) nesta sexta-feira e, ao todo, 46 participantes irão representar o País em Budapeste, na Hungria, entre os dias 19 e 27 de agosto. O destaque do grupo é Alison dos Santos, o Piu, medalhista olímpico nos 400 metros com barreiras nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Os critérios para a convocação da CBAt foram adotados seguindo as normas da Federação Internacional de Atletismo (a World Athletics). Podem participar do Campeonato Mundial os atletas com índice de acordo com o ranking de pontos e os campeões sul-americanos, desde que estes não tenham nenhum resultado melhor no ranking continental.

A maior esperança de medalhas recai sobre Alison dos Santos, bronze nos 400m com barreira em Tóquio. No Mundial de Atletismo de 2022, em Eugene, nos Estados Unidos, ele faturou a medalha de ouro. A competição seria realizada em 2021, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

"Essa é seguramente a convocação mais importante do ano. É para a principal competição de atletismo de 2023, ano que precede os Jogos Olímpicos de Paris-2024", declarou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em comunicado oficial.

O dirigente disse ainda que, por mais que o atletismo seja uma competição individual, exaltou a coletividade e a alta expectativa para a competição. "Temos uma geração formidável e uma responsabilidade enorme porque fizemos uma campanha fantástica no Mundial do Oregon-2022. Confiamos na nossa delegação, temos atletas vivendo momentos muito bons", completou.

Para os 35 km da marcha atlética, Caio Bonfim, Érica Sena e Viviane Lyra já haviam sido convocados antes da lista final. Assim como para a maratona, que contará com José Márcio Leão da Silva (APA-Petrolina-PE), Paulo Roberto de Almeida Paula (São Paulo-SP), Jonathas de Oliveira Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG), Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros-SP), Mirela Saturnino de Andrade (APA-PE) e Andreia Hessel (Pinheiros-SP).

Confira, a seguir, quais são os atletas convocados para o Mundial de Atletismo de Budapeste:

FEMININO

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 200m

Ana Caroline Miguel (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Caroline de Melo Tomaz (UCA-SC) - 100m com barreiras

Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 400m com barreiras

Eliane Martins (Pinheiros-SP) - salto em distância

Érica Sena (Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética

Flávia Maria de Lima (FECAM/ASSERCAM-PR) - 800m

Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo

Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) - lançamento do disco

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo

Juliana De Menis Campos (ACA-SC) - salto com vara

Lívia Avancini (IPEC-PR) - arremesso do peso

Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 100m - 200m

Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) - 10.000m

Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) - 3.000m com obstáculos

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 400m

Valdileia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 100m - 200m

Viviane Santana Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 20 km marcha atlética

MASCULINO

Alison dos Santos (Pinheiros-SP) - 400m - 400m com barreiras

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo

Caio Bonfim (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso

Eduardo de Deus (Praia Clube/Exército Futel-MG) - 110m com barreiras

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800m

Erik Cardoso (SESI-SP) - 100 m - 4x100m

Felipe Bardi (SESI-SP) - 100 m - 4x100m

Jorge Vides (Pinheiros-SP) - 4x100m

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - decatlo

Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP) - 400m

Luiz Maurício Dias (Equipe Medex-RJ) - lançamento do dardo

Max Batista dos Santos (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES) - 100m - 4x100m

Pedro Henrique Nunes (Endurance Sports-AM) - lançamento do dardo

Rafael Pereira (AABLU-SC) - 110 com barreiras

Renan Gallina - 200m - 4x100m

Rodrigo Nascimento (Pinheiros-SP) - 4x100m

Welington da Silva Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso