Lucas veste camisa 7 e diz que contrato com o São Paulo poderá ser prolongado

04/08/2023 | 16:24



Um dos reforços mais importantes do São Paulo para a temporada, Lucas Moura foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. O novo camisa 7 tricolor falou, dentre outras coisas, que está pronto para estrear já no próximo domingo, contra o Atlético-MG, e que quer marcar esta breve passagem pelo clube do Morumbi assim como em 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Ele disse ainda que poderá renovar seu vínculo ao fim do ano.

Claramente identificado com o clube que o formou, Lucas beijou a camisa 7 antes de responder às perguntas dos jornalistas. Em diversos momentos, no decorrer da entrevista, mostrou-se grato e feliz por retornar ao São Paulo. Entretanto, mais do que isso, espera corresponder às expectativas dentro de campo. Lucas, que já está regularizado pela CBF, se mostrou à disposição de Dorival Júnior para jogar já neste domingo, contra o Atlético-MG, no Morumbi, pela 18ª do Brasileirão.

"Saí do São Paulo, mas o São Paulo permaneceu dentro de mim", declarou o atacante. "O São Paulo sempre esteve no meu coração. Eu tenho um carinho muito especial, por ter sido formado aqui, ter vivido momentos bacanas. Muito animado com esse retorno. Ansioso para entrar em campo, pisar no Morumbi."

O São Paulo conta com Lucas para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em que o time tricolor precisa, pelo menos, vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. O atacante reconheceu o favoritismo corintiano, mas está confiante em uma classificação são-paulina. Na Sul-Americana, tanto Lucas como James Rodriguez só poderão jogar caso o São Paulo avance às quartas de final.

"Não tive ainda essa conversa com a comissão técnica, mas o meu objetivo é estar preparado o mais rápido possível", esclareceu. "Se depender de mim, estarei à disposição no domingo. Estou muito bem fisicamente, tenho treinado no tempo que estou parado. O que me falta é ritmo de jogo. Com relação a domingo, estou à disposição. Vai depender da comissão técnica."

Lucas não joga desde maio, quando se despediu do Tottenham, marcando um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre o Leeds. Mas sua partida mais marcante pela equipe inglesa foi na semifinal da Liga dos Campeões de 2019 contra o Ajax, na Holanda. O time londrino estava perdendo por 2 a 0 no placar agregado quando Lucas fez um hat-trick no segundo tempo, sendo o terceiro gol nos acréscimos do duelo. O Tottenham avançou à grande final europeia graças ao atacante do São Paulo, mas acabou perdendo para o Liverpool por 2 a 0 na decisão. Ele ficou no clube de 2018 a 2023.

POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO

A volta de Lucas ao São Paulo, até o momento, é curta. Seu contrato é válido até dezembro. Mas, apesar do que foi especulado, o atacante ainda não tem vínculo com outro clube, uma vez que sua volta ao Brasil seria interrompida em janeiro quando o jogador iria aos Estados Unidos para jogar pela Major League Soccer. Sua declaração, no entanto, é animadora para o torcedor que espera ver Lucas por mais tempo com a camisa tricolor.

"Essa decisão por um contrato curto foi uma decisão em conjunto, da minha família, com o clube e com meus empresários", explicou. "A ficha ainda não caiu, parece que estou sonhando, voltando aqui para o CT onde vivi momento incríveis. Quero desfrutar deste momento, e chegando em janeiro a gente vai analisar a situação e tomar outra decisão."