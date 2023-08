Rojas não viaja para Porto Alegre e desfalca Corinthians pela quarta vez seguida

04/08/2023 | 16:06



Esperança da torcida para dar mais qualidade técnica ao setor ofensivo do Corinthians, especialmente depois da saída de Róger Guedes para o Al Rayyan, do Catar, o meia-atacante Matías Rojas será desfalque pelo quarto jogo seguido. Ainda se recuperando de um trauma e entorse no pé esquerdo, ele não viajou para Porto Alegre, onde o time alvinegro enfrenta o Internacional, às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de uma estreia animadora contra o América-MG, dia 15 de julho, na decisão das quartas de final da Copa do Brasil, o paraguaio ficou de fora do jogo de volta contra o Universitario, na Sul-Americana, por não estar inscrito na competição naquele momento. Em seguida, começou como titular diante do Bahia, partida na qual foi substituído no segundo tempo, ao sentir a lesão no pé esquerdo. Depois disso, não pôde enfrentar São Paulo, Vasco e Newell's Old Boys.

Quem também continua de fora é o volante Gabriel Moscardo, de 17 anos, que havia se firmado como titular até precisar fazer uma cirurgia de apendicite após o duelo com o América. O garoto corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, dia 16 de agosto, contra o São Paulo, no Morumbi.

O zagueiro Lucas Veríssimo, apresentado na semana passada, ainda não tem condições de estrear pois está em "adaptação física", conforme informado pelo clube. Ele chegou ao clube emprestado pelo Benfica, com vínculo até junho do ano que vem.

Durante o período em Portugal, o defensor de 28 anos sofreu com uma lesão grave no joelho, em novembro de 2021, que o deixou quase um ano sem jogar. Quando voltou, não conseguiu se firmar, não à toa fez sua última partida no dia 7 de março, durante os minutos finais do duelo com Club Brugge, da Bélgica, pela Liga dos Campeões.

O Corinthians também informou que o volante Cantillo, com incômodo na região anterior da coxa direita, é outro que faz um plano de adaptação físico.

Confira a lista de relacionados para a viagem a Porto Alegre:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Léo Mana, Matheus Bidu e Rafael Ramos;

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo;

Meio-campistas: Biro, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira;

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto.