Mark Margolis, ator de Breaking Bad, morre aos 83 anos de idade

04/08/2023 | 16:11



No dia 4 de agosto, o filho do ator Mark Margolis, Morgan confirmou para o The Hollywood Reporter que o pai morreu aos 83 anos de idade.

O eterno Dom Hector Salamanca sofreu uma doença repentina, de acordo com Morgan Margolis, que não deu mais detalhes sobre a morte do patriarca da família.

Além de participar de Breaking Bad, o ator também participou do icônico Scarface.