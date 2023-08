Adriane Galisteu comemora aniversário do filho Vittorio: Te amo mais que tudo

04/08/2023 | 16:11



Adriane Galisteu está feliz da vida! Nesta sexta-feira, dia 4, a apresentadora está comemorando mais um ano de vida do seu filho Vittorio, fruto do casamento com Alexandre Iodice.

Em suas redes sociais, a mãe coruja postou um clique agarradinha com o herdeiro e abriu o coração:

Parabéns meu amor, o aniversário é seu e o presente é sempre meu! Você encheu minha vida de luz e de amor real! Que Deus te guarde e ilumine por toda sua vida! Aproveite muito sua nova fase, seja feliz todos os dias, viva o melhor da vida! Te amo mais que tudo × infinito!

Vale pontuar que Adriane está em Portugal com o herdeiro.