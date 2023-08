Ingressos para turnê de despedida de Restart tem valores divulgados

04/08/2023 | 15:10



Parece que os fãs de Restart estão animados para a turnê de despedida da banda, Pra Você Lembrar! Começou nesta sexta-feira, dia 4, a venda de ingressos para os shows após um hiato de oito anos, e já está dando o que falar.

A primeira apresentação acontecerá no Espaço Unimed, na cidade de São Paulo, no dia 7 de outubro. Já as demais datas serão divulgadas nos próximos dias. E, para quem planeja matar a saudade de Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas, já pode preparar o bolso, os ingressos variam de 90 a 520 reais, e podem ser adquiridos no site do Ticket360.

Confira:

Pista: a partir de 90 reais mais taxas

Pista Premium: a partir de 150 reais mais taxas

Pista Solidária: a partir de 180 reais mais taxas

Pista Premium Solidária: a partir de 260 reais mais taxas

Camarotes: a partir de 520 reais mais taxas

Animado para o retorno aos palcos, Pe Lanza usou a sua conta no Twitter para celebrar o volume de acesso ao site de compra.

Meu Deus, escreveu ele com um print.

Restart anuncia data extra da turnê no Espaço Unimed

Com a demanda gigante e os ingressos esgotados em apenas duas horas, um show extra no local foi anunciado para o dia 8 de outubro.