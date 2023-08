OLX: Moto Edge 30 Fusion vira campeão de buscas na internet

Da Redação

Do 33Giga



04/08/2023 | 14:55



A OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online de itens usados e seminovos do país, avaliou o consumo de smartphones topo de linha da Motorola entre abril e junho. Cerca de um mês depois do lançamento do Moto Edge 40 (em maio), o levantamento da marca aponta que o Moto Edge 30 Fusion registrou aumento de 225% nas vendas por meio do site e aplicativo no período.

Mesmo a terceira geração tendo registrado explosão na comercialização, o Moto Edge 20 é líder no ranking na categoria e representa quase 24% das vendas dentre os avaliados. De modo geral, os preços no período variam entre R$ 1.000 e R$ 3.499, sendo possível economizar até 40% na comparação com um novo.

Além do Edge 30 Fusion, o levantamento também elencou os modelos que registraram aumento acima de 100% nas vendas, entre abril, antes do lançamento do modelo mais recente, e junho, cerca de um mês depois.

Mais vendidos (Abril x Junho 2023) Ranking Produto Variação 1 Motorola Edge 30 Fusion 225% 2 Motorola Edge 20 Pro 180% 3 Motorola Edge 30 Ultra 138% 4 Motorola Edge 30 Neo 113%

Os favoritos

Além do Edge 20, o Motorola Edge 30 ocupa a vice-liderança em comercializações, praticamente “colado” ao primeiro, com 23% de share. Em terceiro lugar vem o Edge 20 Pro (13%), e, em seguida, o Edge 30 Neo e Edge 30 Ultra, ambos com 10%.

Mais vendidos (Junho 2023) Ranking Produto Share 1 Motorola Edge 20 24% 2 Motorola Edge 30 23% 3 Motorola Edge 20 Pro 13% 4 Motorola Edge 30 Neo 10% 5 Motorola Edge 30 Ultra 10% 6 Motorola Edge 30 Fusion 8% 7 Motorola Edge 20 Lite 6% 8 Motorola Edge 30 Pro 6%

Ao avaliar os mais procurados e anunciados, a posição se inverte e o Edge 30 assume a liderança, seguido do Edge 20 e sua variação Pro.

Ranking Mais procurados (jun/2023) Mais anunciados (jun/2023) 1 Motorola Edge 30 Motorola Edge 30 2 Motorola Edge 20 Motorola Edge 20 3 Motorola Edge 20 Pro Motorola Edge 20 Pro 4 Motorola Edge 30 Neo Motorola Edge 30 Neo 5 Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 30 Ultra 6 Motorola Edge 30 Fusion Motorola Edge 30 Fusion 7 Motorola Edge 30 Pro Motorola Edge 20 Lite 8 Motorola Edge 20 Lite Motorola Edge 30 Pro

Em relação ao preço médio, o Edge 20 Lite é o mais barato, com valor de R$ 1.000. O aparelho também é o que registrou a maior economia em relação a um novo, de 40%, mesma porcentagem registrada pelo seu irmão Pro. Da geração anterior ao Edge 40, o Edge 30 é o mais em conta (R$ 1.753).

Preço Médio (Junho 2023) Produto Preço médio Produto novo % economia Motorola Edge 20 Pro R$ 1.988 R$ 3.300 40% Motorola Edge 20 Lite R$ 1.000 R$ 1.660 40% Motorola Edge 20 R$ 1.316 R$ 1.999 34% Motorola Edge 30 Pro R$ 2.513 R$ 3.500 28% Motorola Edge 30 Neo R$ 1.753 R$ 2.100 17% Motorola Edge 30 Ultra R$ 3.499 R$ 4.100 15% Motorola Edge 30 R$ 1.700 R$ 1.900 11% Motorola Edge 30 Fusion R$ 2.400 R$ 2.600 8%

