Gamers: como receber dinheiro estrangeiro de forma rápida

Sentar em uma cadeira e passar horas em frente às telas jogando videogame deixou de ser apenas diversão e virou um negócio rentável para muita gente. Os gamers encontraram nos jogos a possibilidade de incrementar sua renda divulgando últimos lançamentos, compartilhando experiências e dicas de tecnologia.

De diferentes maneiras, esses profissionais desenvolvem diariamente raciocínio lógico, pensamento estratégico e até aprimoram uma segunda língua, já que muitos jogos são internacionais. O contato com estrangeiros também abrange outro atrativo: o lucro em diferentes moedas.

Como os gamers podem lucrar?

Existem variadas formas pelas quais os gamers podem ganhar dinheiro. Seja por parcerias, patrocínios, torneios ou competições – organizações e ligas profissionais pagam salários e oferecem contratos para jogadores de elite.

Os gamers também estão inseridos nos streamings e conteúdos online. Muitos deles ganham dinheiro transmitindo suas sessões de jogos ao vivo. Eles podem monetizar seu conteúdo por meio de doações de espectadores, assinaturas pagas, anúncios ou parcerias com marcas. Mas como os gamers podem ver o dinheiro estrangeiro chegar em suas contas de forma mais rápida e barata?

Wise facilita recebimento internacional para gamers

Boa parte dos campeonatos e plataformas de streaming onde os gamers estão inseridos costuma realizar pagamentos em dólares. Por isso, a Wise, empresa de tecnologia de movimentação dinheiro, surge como uma opção viável para esses profissionais acessarem seus valores.

A conta da Wise abrange mais de 40 moedas, é gratuita e pode ser associada ao cartão internacional da empresa com bandeira Visa, aceito em mais de 170 países.

A Wise também desponta como uma opção barata: o gamer não precisa pagar taxa de recebimento, taxa swift e custos extras de eventuais bancos intermediários.

Isso acontece porque a Wise facilita a transação financeira entre diferentes países e moedas ao oferecer dados bancários nas principais moedas do mundo – como euro, dólar, libra. Com a Wise, é possível receber em dólar, assim como guardar ou gastar esses montantes também em dólar em compras internacionais – ou no débito no exterior, utilizando o cartão da Wise.

“A Wise é uma alternativa econômica para esses profissionais receberem suas transferências. Quem envia o dinheiro paga apenas uma tarifa, que já inclui o IOF, e os gamers aqui no Brasil não têm custos para receber remessas em outras moedas”, enfatiza Helene Romanzini, gerente de marketing de produto da Wise.

