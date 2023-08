Ao lado de marido, Scheila Carvalho comete gafe ao vivo: - Desculpa aí

04/08/2023 | 13:11



Scheila Carvalho e Tony Salles foram convidados para bater um papo com Patrícia Poeta na exibição do Encontro desta sexta-feira, dia 4. No entanto, a artista acabou cometendo uma gafe e pediu desculpas pelo imprevisto após o alarme de seu celular começar a tocar no meio da entrevista ao vivo.

No momento do ocorrido, o marido da famosa estava contando à apresentadora que eles estão juntos há mais de duas décadas.

- Juntando namoro e casamento, já estamos juntos há 22 anos. Só que a gente namorou bastante.

- De namoro foram seis anos, começa a falar Scheila.

Tony então começa a olhar para o assento do sofá e tenta arrumar algo. Scheila interrompe a fala também vira para ver o que está acontecendo. Em seguida, ela explica:

- Ô gente, desculpa aí. Deu o alarme do celular aqui

- Avisar que era a hora da entrevista, brinca o cantor.

Em resposta, Patrícia Poeta tranquiliza a dançarina:

- Acontece, programa ao vivo é isso.

Logo após, Scheila conseguiu terminar a fala e continuar o bate-papo sobre o relacionamento:

- São 22 anos juntos, a gente namorou durante seis anos. A gente começou já morando junto, viu que deu certo e: Vamos casar.