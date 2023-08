Ana Beatriz Nogueira relembra diagnósticos de câncer e esclerose múltipla: 'Imenso sofrimento'

04/08/2023 | 12:58



Ana Beatriz Nogueira relembrou o período que recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão enquanto lidava com a esclerose múltipla, em entrevista ao Conversa com Bial nesta quinta-feira, 3.

A artista convive com EM há 14 anos e gravava novelas enquanto cuidava da saúde, pois não queria que a doença a impedisse de continuar trabalhando. "Quando recebi o diagnóstico de esclerose tive um ano de imenso sofrimento. Fiz Caminho das Índias (2009) vendo todo mundo duplo", relatou.

Já o câncer foi descoberto no início, o que possibilitou um rápido tratamento. Ana não precisou fazer quimio e nem radioterapia. A cirurgia de retirada do tumor foi feita há pouco mais de um ano.

"O corredor de sustos é uma loucura. É impressionante como vamos realaborando tudo numa velocidade... o que é terrível e o que deixa de ser", refletiu.