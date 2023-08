Correção: Rafael Matos é eliminado na semi do Torneio de Kitzbühel; Tsitsipas avança no México

04/08/2023 | 12:28



O texto enviado anteriormente tem um erro no título. Rafael Matos foi eliminado nas semifinais, não nas quartas de final.

Depois da vitória sobre os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dupla cabeça de chave número dois do Torneio de Kitzbühel, na Áustria, o brasileiro Rafael Matos se despediu da competição de nível ATP 250 nesta sexta-feira, nas semifinais. Ao lado do parceiro português Francisco Cabral, ele foi derrotado por 2 sets 1 pela dupla formada pelo equatoriano Gonzalo Escobar e o casaque Aleksandr Nedovyesov.

Matos e Cabral mostraram um incrível poder de reação no primeiro set, pois deixaram os adversários abrirem 3 games a 0, mas buscaram a virada por 6 a 3. A capacidade reverter situações desfavoráveis, contudo, não foi colocada em prática nas parciais seguintes, encerradas com vantagem de 6/3 e 10/7 para Escobar e Nedovyesov.

Mais cedo neste ano, o equatoriano e o casaque já haviam superado a dupla luso-brasileira, na decisão de Bastad, na Suécia, em torneio disputado no mês passado. Na ocasião, ficaram com o título após outra vitória por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

TSITSIPAS AVANÇA NO MÉXICO

A sexta-feira também teve tenista top 5 do mundo em quadra. O grego Stéfanos Tsitsipas, quinto colocado do ranking da ATP, travou uma batalha de 3 horas para vencer o chileno Nicolas Jarry (28º) por 2 a 1, nas quartas de final do Torneio de Los Cabos, no México. Com os dois primeiros sets decididos no tie-break, as parciais foram de 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 6/2.

Nas semifinais, Tsitsipas vai enfrentar o croata Borna Coric, que bateu o belarusso Ilya Ivashka em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em outro duelo das quartas de final. A outra semifinal do ATP mexicano de nível 250 será entre o australiano Alex de Minaur e o alemão Dominik Koepfer.