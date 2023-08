CEU Marek exibe filme ‘O menino e o mundo’ neste sábado (5)

Da Redação



04/08/2023 | 12:25



O CEU Marek, em Santo André, exibe neste sábado (5), às 17h, o curta ‘O menino e o mundo’. A sessão gratuita tem classificação etária livre. A programação é fruto de uma parceria entre a ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) e o MIS (Museu da Imagem e do Som), por meio do programa Pontos MIS.

O filme, dirigido por Alê Abreu, tem como enredo a história de um garoto que mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.

MIS

O Pontos MIS é um programa de circulação e difusão audiovisual que visa promover a formação de público e a circulação de obras do cinema. Para isso, são estabelecidas parcerias com as cidades para criar pontos de difusão audiovisual espalhados pelo Estado. O MIS entra com a programação e o material de divulgação e a cidade com a infraestrutura necessária (espaço adequado para as exibições, equipamentos, equipe e divulgação local).

Confira demais datas do Cineclube em agosto na Agenda Cultural: http://acesse.santoandre.br/AgendaCultural.

Serviço

CineMarek - “O menino e o mundo”

Data: 5/8/23 (sábado)

Horário: 17h

Local: CEU Marek

Endereço: Rua Engenheiro Alfred Heitzmann Júnior, s/n° - Jardim Marek

Gratuito

Classificação: Livre

Tempo de duração: 80 minutos