Tempo continua seco em SP; veja a previsão para o fim de semana

04/08/2023 | 12:08



A cidade de São Paulo tem registrado índices baixos de umidade relativa do ar, o que é prejudicial à saúde. Conforme a Defesa Civil de São Paulo, uma frente fria que se desloca bem distante no oceano consegue levar ventos marítimos e úmidos direcionados à faixa leste do Estado paulista.

A tendência é de que as temperaturas não subam tanto, e os índices de umidade relativa do ar fiquem acima dos 40% na cidade, pelo menos nesta sexta-feira, 4.

A manhã na capital paulista começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 11,6°C na madrugada. No decorrer do dia, o sol predomina e favorece a elevação das temperaturas, provocando uma tarde com baixos índices de umidade e temperaturas elevadas para a época do ano.

"Os dados mostram que até o momento não houve registro de chuva em agosto, sendo que são esperados 29,7mm para o mês", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Tanto a alta quanto a baixa umidade não são ideais. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os valores considerados adequados para a saúde devem estar entre 50% e 60%. Para enfrentar os efeitos no organismo, a recomendação principal é manter a hidratação.

No caso do tempo seco, acende-se ainda o alerta para o aumento da possibilidade de transmissão de doenças infeccionais virais e bacterianas, assim como pode haver o agravamento do quadro de pessoas que sofrem de alergias respiratórias.

Com a baixa umidade relativa do ar, observa-se também o aumento da irritação de todas as mucosas, como a ocular e a nasal, até a sensação de boca mais seca.

Chuva fraca na semana que vem

A massa de ar seco e quente forma um bloqueio atmosférico, o que mantém o tempo seco com sensação de calor para a época do ano. Não há previsão de chuva para esta sexta-feira, 4. "A previsão indica alguma chuva fraca e isolada apenas no decorrer da próxima semana", disse o CGE.

No sábado, 5, também não há condições para chuva na Grande São Paulo. No domingo, 6, o tempo segue seco e ensolarado com temperaturas em elevação. Os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 30% no período da tarde e não há previsão de chuva.

"No fim de semana, a passagem afastada de uma frente fria no oceano vai favorecer o aumento das condições de chuva fraca e isolada apenas sobre o litoral sul paulista e a região do Vale do Ribeira", projeta a Climatempo.

Conforme a empresa brasileira de meteorologia, na próxima semana, a passagem de outra frente fria, mais forte, conseguirá trazer chuva, de fato, para mais áreas do leste e sul paulista, podendo inclusive mudar o tempo em algumas regiões do centro e oeste de São Paulo.

Previsão da Climatempo para a capital paulista:

- Sexta-feira: entre 13ºC e 26ºC;

- Sábado: entre 14ºC e 27ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 30ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 31ºC;

- Terça-feira: entre 17ºC e 24ºC - mudança brusca de temperatura e previsão de pancadas de chuva.

Interior de SP com baixa umidade

Já no interior paulista, as condições de baixa umidade continuam ainda mais críticas. "A umidade relativa do ar deve atingir níveis abaixo dos 25% no extremo noroeste do Estado, podendo chegar aos 18%. Para o norte e nordeste do Estado, fica atenção para o risco de queimadas", alerta a defesa civil.

Alguns cuidados diante do tempo seco:

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h.

- Proteger-se do sol.

- Umidificar o ambiente com uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.

- Beber bastante água.

- Manter alimentação saudável.

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

- Quando tomar banho, deixar a porta do banheiro aberta para o vapor se espalhar para os outros cômodos.

- Passar hidratante no corpo até três minutos após sair do chuveiro para reter a umidade adquirida durante o banho.

- Deixar roupas secando na lavanderia com a porta aberta e janelas fechadas para umidificar outros cômodos.

- Colocar toalhas umedecidas pela casa, assim como bacias com água.

- Deixar plantas também nos ambientes da casa.

- Não descartar bitucas de cigarro onde há vegetação e não colocar fogo em terrenos (além de causar incêndios de grande proporção é crime ambiental).