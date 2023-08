6 de agosto de 1960. UIPA chega a São Bernardo. Os ideais de Maria da Glória Calheiros. E o apoio do Dr. Clovis de Oliveira.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/08/2023 | 07:45



Longa caminhada

Texto: João Vicente Netcer

Em fins da década de 1950, início da década de 1960, São Bernardo começava a se destacar no cenário econômico nacional, com a chegada da indústria automobilística.

Foi neste contexto que cidadãos e cidadãs são-bernardenses se uniram e resolveram fundar uma entidade para coibir abusos e crueldades praticados contra os animais, em especial cães e gatos, mas também cavalos e bois utilizados em transporte de carga e montaria.

A ideia partiu da Sra. Maria da Glória Calheiros, que considerava os animais como irmãos.

Com o apoio do Dr. Clóvis de Oliveira, presidente da União Internacional Protetora dos Animais, em âmbito nacional e com sede em São Paulo, dona Maria da Glória foi autorizada a fundar uma seção da UIPA em São Bernardo.

Em 6 de agosto de 1960, um sábado, no auditório da Rádio Independência, localizada na Rua Marechal Deodoro, 1359, realizou-se a assembleia geral de instalação da UIPA local.

PRIMEIRA DIRETORIA

Maria da Glória Calheiros, presidente; Kurt Herman Pettenpohl, vice-presidente; Fausta Pinheiro da Silva, secretária; Waldir Ferreira Sindeaux, tesoureiro.

O Conselho Deliberativo foi formado por Dirceu de Souza, João Generoso, Ivo Soriano, Dimas Espírito Santo (jornalista), Aureliano Monteiro, Antonio Carlos Monteiro Nogueira, Nair Pinotti, Yokiko Ito, Mario Bacchiega e Oscar Wunderlick.

Suplentes: Paulo Roberto Monteiro, Ilka Terezinha D''''Angelo, Oscar Soriano, Sigismundo Sergio Ballotim e Ilse Pettenpohl.

Conselho Fiscal: João Felix Wimmer, Izabel Soriano Rodrigues Pinto, Altivo Antonio Siqueira (Efetivos); Alzira Amadei, Bruna Ronchetti D''''Angelo e Marília Cruz Calheiros (suplentes).

São também considerados fundadores: Ida Pezzo Soriano, Atílio Fernandes de Oliveira, Francisco João Marotti e Violino Varnieri Lamb.

PRESIDENTES

Ao longo da história: Maria da Glória Calheiros, Bruna Ronchetti D''''Angelo, Judite Menzione, José Menzione e João Vicente Netcer (presidente atual).

GRANDE ABC

Desde 2006 a entidade atua oficialmente em toda a região.

Crédito da foto 1 – Acervo: UIPA

1973. Em 4 de outubro, Dia dos Animais, hasteamento de Bandeiras no Paço de São Bernardo: José Menzione (o primeiro à esquerda), Vicentina Cândido Moreno, Judite Menzione, Altivo Antonio Siqueira e João Vicente Netcer

CONVITES PÚBLICOS

SÃO BERNARDO

Hoje, domingo, às 12h, o coral Bicchieri d’Oro fará uma apresentação na Biblioteca Machado de Assis, em Riacho Grande, nas comemorações dos 50 anos da biblioteca.

SÃO PAULO

Sociedade Amigos de Vila Matilde abre hoje, domingo, às 11h, o 1º Festival de Música Brasileira.

O festival terá sequência nos próximos domingos de agosto.

Endereço: Rua Dona Matilde, 829. Entrada grátis.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 6 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8458

MANCHETE – Cidades têm feijão estragado.

Análises do Instituto Adolfo Lutz constataram a presença de ácaros vivos, insetos mortos, fragmentos de insetos e dejetos no feijão distribuído pelo governo na região.

INDÚSTRIA – Corte de despesas levava várias empresas a transferir seus departamentos administrativos de São Paulo para o Grande ABC.

Grupo Basf construía quatro prédios no km 20 da Rodovia dos Imigrantes, para abrigar setores administrativos.

Bombril, Mangels, Ford e Petroquímica União também investiam, administrativamente, na região.

COMUNICAÇÕES – Hugo Napoleão descartava mudanças na CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

O ministro inaugurou a Estação Telefônica de Ferrazópolis e visitou as instalações da rádio e TV dos Trabalhadores, que desde 1986 reivindicava concessão para o seu funcionamento.

EM 6 DE AGOSTO DE...

1903 – Das agências internacionais: Roma, 4. Foi eleito papa o cardeal José Sarto, patriarca de Veneza, que adota o nome Pio X.

1930 – Fundado o Clube Atlético Aramaçan, em Santo André.

1963 – Marcado para 8 de agosto (de 1963) a disputa pelo título da série A do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão.

No campo do Nacional, na Rua Comendador Souza (campo neutro), jogarão duas equipes do ABC: Volkswagen Clube, de São Bernardo, e Cerâmica, de São Caetano.

O vencedor participará do torneio final com outros três campeões: série B, Inter de Limeira; série C, Votuporanguense; série D, Santacruzense.

1973 – Prefeito Geraldo Faria Rodrigues inaugura o Centro Educacional do Taboão, o maior da cidade à época.

HOJE

Dia da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja celebra esta festa desde o século V, no Oriente, estendendo-a depois para toda a Igreja Universal.

Dia Nacional do profissional da Educação.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Aguaí, Anhumas, Floreal, Mesópolis, Monte Alegre do Sul, Pedranópolis, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, Ribeirão dos Índios e Turmalina.

Pelo Brasil: Boa Nova, Inhambupe, Jaguarari e Miguel Calmon (Bahia), Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais), Nova Olímpia (Paraná), Pontes e Lacerda (Mato Grosso), Porto Lucena (Rio Grande do Sul) e Russas (Ceará).

Bom Jesus

6 de agosto

Padroeiro de Paranapiacaba e Piraporinha, duas das comunidades mais antigas do Grande ABC

Ilustração: Projeto Memória