Peregrinação da Fé. A segunda caminhada. Para lembrar o padre Capra... ...e homenagear o Bom Jesus.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/08/2023 | 07:45



A caminhada será amanhã, domingo, com concentração às 5h em frente à Matriz São Sebastião, em Rio Grande da Serra.

Às 5h30, a saída, rumo à igreja Nossa Senhora das Graças, bairro Pedreira, ainda em Rio Grande da Serra.

Às 7h, a chegada ao monumento Divino Redentor, em Campo Grande, já Santo André.

Às 10h, a chegada à igreja Bom Jesus, em Paranapiacaba.

Por estes caminhos passou o padre Luiz Capra, construtor do monumento ao Divino Redentor e primeiro pároco de Santo André, morto ainda jovem ao oficiar missa em São Caetano.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Divulgação: Eric Lamarca

A PRIMEIRA PEREGRINAÇÃO. Foi assim em 2022, na trajetória a ser repetida amanhã: Centro de Rio Grande da Serra, bairro Pedreira, monumento em Campo Grande e a praça Bom Jesus em Paranapiacaba

CONVITE PÚBLICO

SÃO BERNARDO

Círculo Italiano de Toscana de Riacho Grande realiza hoje, às 19h, na igreja matriz de São Bernardo (basílica), a tradicional missa em italiano, revivendo antiga tradição religiosa.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 5 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8457

COMUNICAÇÕES – CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) confirma para amanhã (6-8-1993) os testes com o telefone celular no Grande ABC.

EM 5 DE AGOSTO DE...

1968 - Dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos vistoriam o Estádio Distrital de São Bernardo, hoje Primeiro de Maio, para o Sul-americano de Atletismo Juvenil.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Texto: Milton Parron

Nervos de aço.

Vingança.

Esses moços.

Lupicínio Rodrigues, incorrigível romântico, criador de um estilo musical chamado “dor de cotovelo” onde relata em dezenas de composições suas próprias desilusões amorosas, era gaúcho, de Porto Alegre, cidade da qual nunca se afastou por período maior que um mês.

Cantor e compositor, sua especialidade era o samba canção.

Nascido em 1914, faleceu em 1974 deixando uma bagagem musical invejável.

Raros foram os intérpretes famosos que não gravaram pelo menos uma de suas composições sendo Francisco Alves e Jamelão os que mais se notabilizaram.

No programa Memória deste final de semana, Lupicínio Rodrigues conta suas histórias, que não são poucas, e muitos dos seus principais sucessos.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Aplicativo Bandplay. Lupicínio Rodrigues. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo.

Arquivo de Memórias Musicais

Os irmãos Campelo: Celly canta “Mal me quer” (versão); Tony, “Louco Amor (Crazy Love)”.

Joanna interpreta “Jura-me”, em espanhol.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Produção e apresentação, Marquitho Rioto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de João Pessoa, capital da Paraíba, cuja padroeira é Nossa Senhora das Neves. Também é feriado no Estado da Paraíba.

Também celebram aniversários em 5 de agosto: Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul), Cerejeiras e Rolim de Moura (Rondônia), Lucas do Rio Verde (Mato Grosso) e Rio Verde (Goiás).

HOJE

Dia Nacional da Saúde. Marca o nascimento do médico e cientista Oswaldo Cruz, em 1872, hoje nome de rua e bairro em São Caetano.

Dia da Vigilância Sanitária.

Nossa Senhora das Neves

5 de agosto

Neva no verão romano em 5 de agosto do ano 352. É o milagre das neves.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo