Obituário - 7 de agosto de 2023

SANTO ANDRÉ

Espedita Maria Soares, 94. Natural de Triunfo (PE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suzie Pereira Guerra, 89. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Professora. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Protestantes, em São Paulo.

Benedita Augusta Tavares Macedo, 84. Natural de Nuporanga (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Jardim da Colina.

Heleno Fernandes da Silva, 83. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês de Oliveira Clemente, 83. Natural de Álvaro de Carvalho (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Lopes Quintino, 82. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Geni da Silva Queiroz, 79. Natural de Cosmorama (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovino Monteiro da Silva, 79. Natural de Rolândia (PR). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemar Guerra, 76. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adalberto Tomazzetti, 70. Natural de Santo André. Resdia no Jardim Adutora, em São Paulo. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antônio Jaime Pereira Alencar, 60. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 1º, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

SÃO BERNARDO

Joana Galhardo Rodrigues, 89. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Hélio Moreira, 88. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria Helena Nunes da Cunha, 87. Natural de Jequeri (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Argemiro Fernandes Filho, 77. Natural de São Paulo, Capital, Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Severino José Santana, 73. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

José Teixeira de Souza, 72. Natural de Jaguaritira (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Antônia Clarete de Souza, 70. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Graças, 71. Natural de Lambari (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

José Carlos de Lima, 54. Natural de São Vicente (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Paulo César Belisoli, 63. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Dirce Tasso Martin, 86. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º, em Diadema. Cemitério das Lágrimas.

Maria Isabel Soto Toro 76. Natural do Chile. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Machaki Higa, 87. Natural de Iguape (SP). Residia na Vila Lúcia, em São Paulo. Dia 1º, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

Maria José Rodrigues de Pinho, 61. Natural de Mombaça (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria da Conceição Silva Santana, 87. Natural de Maracás (BA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.