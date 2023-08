Sesc Santo André recebe peça 'O Avesso da Pele'

Da Redação



Baseado no livro que conquistou o prêmio Jabuti em 2021, a adaptação teatral de "O Avesso da Pele" chega ao palco do Sesc Santo André em dois finais de semana de apresentações. O projeto, desenvolvido pelo Coletivo Ocutá, retrata a história de um homem negro em uma sociedade marcada pelo preconceito e desigualdade racial. As apresentações acontecem hoje (4), amanhã (5), sexta (11) e sábado (12). Às sextas, a peça acontece às 20h. Já nos sábados, acontece às 19h.

Escrito por Jeferson Tenório e publicado em 2020, "O Avesso da Pele" é uma criação literária que se passar nos anos 1980. Através de uma narrativa próxima à realidade brasileira, o autor mergulha no universo da juventude negra e suas lutas através do olhar de Pedro, um jovem cujo ponto de partida para uma investigação sobre seu passado é a morte de seu pai, um professor de escola pública que foi assassinado em uma abordagem policial desastrosa, ao retornar para casa após dar a melhor aula de sua vida.

Com a direção de Beatriz Barros, o espetáculo possibilita uma experiência cênica que reflete sobre as complexidades da identidade e da discriminação racial na sociedade, com um enredo que trata de questões relacionadas a paternidade negra em uma nação permeada pelo racismo e violência policial.

A obra não é recomendada para menores de 14 anos, Os ingressos variam de R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). O sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, número 302.

Esta apresentação faz parte do projeto “Do 13 ao 20 – (Re)Existência do Povo Negro”, iniciativa que promove a valorização e o fortalecimento da cultura negra através de diversas atividades educativas, culturais e artísticas.