Mercados gastronômicos em Nova York – 10 opções que valem a visita

Nos últimos anos, os mercados gastronômicos em Nova York, nos Estados Unidos, ganharam ainda mais destaque entre moradores locais e turistas. Atualmente, é possível encontrar estabelecimentos que servem delícias dos mais variados tipos, desde receitas italianas, francesas e espanholas até misturas multiculturais e opções vegetarianas ou veganas.

A New York City Tourism + Conventions, organização oficial de marketing de destino e Convention and Visitors Bureau da cidade de Nova York, preparou uma lista com 10 mercados imperdíveis. Confira!

Mercados gastronômicos em Nova York

Os principais mercados gastronômicos em Nova York são:

Market 57

Este é o recém-inaugurado mercado culinário de Nova York (aberto em 1º de abril deste ano), situado no Píer 57, uma antiga área de embarque e armazenamento nas margens do Rio Hudson. Os 15 restaurantes presentes são selecionados pela Fundação James Beard – uma organização sem fins lucrativos dedicada a celebrar, apoiar e promover os protagonistas da cultura alimentar nos Estados Unidos – e são majoritariamente de propriedade de minorias e mulheres.

Destacam-se o Nom Wah, o mais antigo restaurante de dim sum de Nova York, e o Zaab Zaab, conhecido como um dos melhores restaurantes tailandeses da cidade. Além disso, há o Platform JBF, espaço onde chefs residentes se revezam em uma bela cozinha totalmente envidraçada, oferecendo aulas e demonstrações culinárias (é necessário adquirir ingressos antecipadamente para essas atividades).

O mercado também é lar do City Winery, uma combinação de vinícola, restaurante e casa de shows, e do Rooftop Park, localizado no terraço do prédio, que oferece mais de sete mil metros quadrados de gramados e áreas para relaxar.

Endereço: 25 11th Avenue, ao lado do Little Island

25 11th Avenue, ao lado do Little Island Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 20h.

Tin Building

Aberto em setembro de 2022, este empreendimento é o orgulho do renomado e aclamado chef francês Jean-Georges Vongerichten. Ele dedicou oito anos e investiu quase US$ 200 milhões para transformar completamente o antigo Fulton Fish Market, que já foi o principal mercado atacadista de peixes e frutos do mar nos Estados Unidos.

O resultado desse projeto é um mercado com quase cinco mil metros quadrados, onde os restaurantes oferecem uma variedade de sabores de todo o mundo. Entre eles, destacam-se Shikku (culinária japonesa), House of the Red Pearl (culinária chinesa), T. Brasserie (culinária francesa), Frenchman’s Dough (culinária italiana) e Taquito (culinária mexicana). Em homenagem aos tempos áureos do antigo mercado de peixes, há também o Fulton Fish Co., enquanto os vegetarianos e veganos podem desfrutar de uma parada perfeita no Seeds and Weeds.

Também vale a pena ir à Spoiled Parrot, uma loja de doces encantadora e ltamente instagramável, e ao Mercantile, onde é possível encontrar uma seleção de azeites, geleias, molhos, temperos e utensílios.

Endereço: 96 South Street, no Píer 17, Financial District

96 South Street, no Píer 17, Financial District Horário de funcionamento: de domingo a quinta, das 8h às 22h, e, às sextas e sábados, das 8h às 22h30.

Chelsea Market

Como pioneiro na tendência dos mercados gastronômicos que tomaram conta de Nova York nos últimos anos, o Chelsea Market foi inaugurado em 1997 no antigo prédio da fábrica de biscoitos Nabisco, localizado no Meatpacking District, e se tornou o food hall mais famoso e icônico da cidade. O local abriga uma variedade de restaurantes, lanchonetes, padarias, varejistas e fornecedores de vinhos, café, chá, chocolates e queijos, juntamente com lojas diversas, tudo em um edifício de tijolos que preserva muitos elementos da estrutura original.

Para satisfazer o apetite, algumas opções garantidas incluem o Los Tacos No. 1, conhecido por sua comida mexicana; o Miznon, famoso por seus sanduíches servidos em pão pita e a batata assada coberta com creme azedo, alho e cebolinha; o Lobster Place, especializado em frutos do mar, como lagostas; e o requintado Buddakan, que oferece uma fusão de sabores asiáticos e até mesmo o tradicional pato de Pequim.

Para adoçar a vida, é possível desfrutar dos brownies da Fat Witch Bakery e dos chocolates artesanais da Li-Lac, a mais antiga loja de chocolates de Manhattan, fundada em 1923.

Endereço: 75 9th Avenue (entre as ruas 15th e 16th)

75 9th Avenue (entre as ruas 15th e 16th) Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h, e, aos domingos, das 8h às 22h. Alguns estabelecimentos podem ter horários diferenciados.

Time Out Market

Tudo é extraordinário nesse mercado situado no vibrante bairro de Dumbo, no Brooklyn. A seleção dos 24 vendedores de alimentos foi feita pela equipe da Time Out Magazine, que possui um histórico impressionante quando se trata de recomendar as melhores atrações, incluindo as gastronômicas, nas principais cidades do mundo, como Nova York.

Entre os estabelecimentos escolhidos para encantar os visitantes, destacam-se o Mr. Taka Ramen, reconhecido na lista Bib Gourmand do Guia Michelin; o Chote Miya, que oferece um cardápio inspirado nas delícias das comidas de rua de Bombaim, com receitas que agradam tanto os amantes da culinária indiana tradicional quanto os apreciadores de pratos mais modernos. Há também a renomada pizzaria Fornino; e o Pat LaFrieda Meat Purveyors, do famoso açougueiro Pat LaFrieda, conhecido como o “rei da carne” nos Estados Unidos, que serve uma seleção exclusiva de carnes em excelentes cheesesteaks, hambúrgueres e, segundo a lenda, o melhor cachorro-quente do mundo.

A localização é outro ponto forte: o complexo ocupa o histórico edifício Empire Stores, situado entre as deslumbrantes pontes do Brooklyn e Manhattan. Vale a pena ir ao terraço do mercado, onde os visitantes podem saborear suas refeições e fazer um brinde diante de uma das vistas mais impressionantes da Big Apple.

Endereço: Empire Stores – 55 Water Street, Brooklyn

Empire Stores – 55 Water Street, Brooklyn Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 22h (às sextas e sábados, fecha às 23h).

Essex Market

Há mais de um século, o Essex Market tem servido a comunidade do Lower East Side, quando os primeiros vendedores traziam suas mercadorias para vender em carrinhos de mão. Em 1940, essa feira informal a céu aberto foi transformada em um mercado público fechado. No entanto, ao longo das décadas, o tradicional estabelecimento perdeu seu brilho, até que em 2019 foi reaberto em sua localização atual, um amplo prédio rodeado por vidro. Isso não só permite a entrada de muita luz natural – especialmente no mezanino, onde há mesas e balcões para os visitantes se sentarem, saborearem seus pratos e aproveitarem o movimento – como também confere ao mercado um ambiente moderno e descolado.

Hoje em dia, além das barracas que vendem uma variedade de alimentos, o Essex Market abriga diversos bares e restaurantes, incluindo a icônica Shopsin’s General Store, uma instituição nova-iorquina conhecida por seu menu com mais de 900 itens. Na Ni Japanese Deli, os visitantes podem encontrar produtos tradicionais da culinária japonesa e desfrutar de pratos saudáveis preparados com ingredientes locais e sazonais. Já no Nordic Preserves, Fish & Wildlife Co., são servidas especialidades suecas e de outros países nórdicos, como arenque curado na casa, marinado em sabores como frutas cítricas e curry quente, e gravlax. O Riverdel, por sua vez, é conhecido por seus queijos veganos artesanais e uma variedade de produtos livres de ingredientes de origem animal.

Endereço: 88 Essex Street

88 Essex Street Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 20h, e, aos domingos, das 10h às 18h. Alguns estabelecimentos podem ter horários diferenciados.

Grand Central Dining Concourse

A estação de trem mais cinematográfica do mundo, que apareceu em filmes como Armageddon, Madagascar, Fuga à Meia-Noite e Amizade Colorida, não é apenas um local de partida e chegada em Nova York, mas também abriga um food hall de primeira classe, repleto de endereços icônicos da cidade. No subsolo, é possível encontrar uma variedade de opções, como o famoso Shake Shack, conhecido por seus hambúrgueres suculentos, a renomada Magnolia Bakery, famosa por seus cupcakes e outras sobremesas deliciosas, o acolhedor Tartinery, um café-bar de inspiração francesa, e o Luke’s Lobster, especializado em lobster rolls no estilo do Maine.

Outra atração imperdível é o elegante restaurante de peixes e frutos do mar, Oyster Bar, com mais de um século de história. Ali, dá para saborear delícias como clam chowder, ostras fritas, atum grelhado, sanduíche de caviar, bolinhos de caranguejo e coquetel de camarão.

End ereço: 89 E 42nd Street

89 E 42nd Street Horário de funcionamento: a Grand Central abre diariamente, das 5h15 às 2h da manhã, porém o Dining Concourse e demais restaurantes da estação têm horários diferenciados.

Mercado Little Spain

Localizado no impressionante complexo de Hudson Yards, o Little Spain é um verdadeiro tributo à gastronomia espanhola. Embora o ambiente seja informal e descontraído, não se deixe enganar: essa empreitada é liderada pelo renomado chef José Andrés, com o apoio dos aclamados irmãos Albert e Ferran Adrià. Ao longo de mais de três mil metros quadrados, o visitante encontra seis quiosques de comida, três restaurantes e quatro bares (incluindo um bar de vinhos), todos dedicados a oferecer as mais deliciosas tradições espanholas.

É possível desfrutar de tapas, uma variedade de queijos, jamóns (presuntos) e outros embutidos, paella, camarões, peixes, batatas bravas, gazpacho (sopa fria de tomate) e churros com chocolate quente. Além disso, há um espaço onde é possível adquirir produtos espanhóis autênticos, como azeites, azeitonas, patês e outras delícias.

Endereço: 10 Hudson Yards

10 Hudson Yards Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 21h

Le District

Este mercado exclusivo é dedicado à renomada culinária francesa. Localizado próximo ao shopping Brookfield Place, quase em frente ao prédio e observatório One World, o Le District oferece uma infinidade de maravilhas gastronômicas do país, divididas em dois setores distintos.

No Market District ficam estações especializadas em pães, queijos e charcutaria, com produtos trazidos de várias regiões francesas, além de uma rotisseria, bar de saladas, peixaria e açougue. Já no Café District, dá para desfrutar da autêntica pâtisserie e de um café, onde são servidos crepes, macarons, chocolates, sorvetes, sanduíches e uma variedade de doces e sobremesas típicas da terra de Napoleão.

Para uma experiência gastronômica completa, o Le District oferece quatro restaurantes distintos. A brasserie moderna chamada Liberty e o Le Bar, com uma vasta carta de vinhos e coquetéis artesanais, proporcionam belas vistas para o Rio Hudson. Além disso, o Bar a Vin serve vinhos de diferentes regiões da França em taças, acompanhados por mais de 35 opções de queijos e charcutaria de alta qualidade, bem como pratos de carne e peixe. Se você busca uma experiência de alta gastronomia, o L’Appart é uma excelente opção. Agraciado com uma estrela Michelin, este restaurante possui um ambiente que lembra um apartamento parisiense, onde o chef Antoine Boullay apresenta um menu rotativo, utilizando ingredientes que respeitam a disponibilidade do mercado e a sazonalidade.

Endereço: 225 Liberty Street, junto ao shopping Brookfield Place, no Battery Park City

225 Liberty Street, junto ao shopping Brookfield Place, no Battery Park City Horário de funcionamento: diariamente a partir das 8h (às 10h, aos sábados e domingos), mas a maioria das estações de comidas e bebidas começa o expediente às 11h, e cada uma tem um horário de fechamento diferente.

Eataly

Nova York tem uma forte influência italiana. Em 2010, a cidade se tornou o lar da primeira filial americana do mercado Eataly, que teve origem em Turim, no norte da Itália, em 2007. O sucesso foi estrondoso, e o primeiro complexo, com quase cinco mil metros quadrados, foi inaugurado próximo ao icônico Flatiron Building e ao Madison Square Park. Mais tarde, uma segunda unidade, chamada Eataly Downtown, foi aberta junto ao shopping Westfield World Trade Center, no Financial District.

Tanto no Eataly Flatiron quanto no Eataly Downtown, os visitantes podem se deliciar com uma ampla variedade de iguarias italianas. Os menus incluem pizzas, massas, risotos, paninis, focaccias, queijos, embutidos, vinhos, gelatos, cappuccinos e espressos, servidos em espaços e restaurantes divididos por especialidades.

Cada Eataly tem suas exclusividades. O complexo Flatiron, por exemplo, conta com a cervejaria Serra, localizada no rooftop do prédio. Com uma decoração que remete ao ambiente rural chique do sul da Itália, apresenta um menu completamente renovado a cada estação, proporcionando uma experiência única. Já o Eataly Downtown possui o Firenze Ristorante Toscano & Bar, que oferece coquetéis, petiscos e pratos inspirados na culinária toscana, como a tagliata di manzo, um suculento corte grelhado servido com baby rúcula, lascas de queijo parmigiano reggiano e azeite balsâmico de Modena.

Endereço: o Eataly Flatiron fica no número 200 da Quinta Avenida. Já o Eataly Downtown é parte do shopping Westfield World Trade Center (101, Liberty Street, 3º andar), no Financial District.

o Eataly Flatiron fica no número 200 da Quinta Avenida. Já o Eataly Downtown é parte do shopping Westfield World Trade Center (101, Liberty Street, 3º andar), no Financial District. Horário de funcionamento: o Eataly Flatiron abre diariamente, das 9h às 22h, enquanto o Eataly Downtown funciona das 8h às 22, todos os dias.

Urban Hawker

Localizado perto da agitada Times Square e inspirado nos tradicionais hawker centers de Cingapura ,o Urban Hawker abriu suas portas em setembro de 2022. Com 17 pontos de venda de comida, o local proporciona uma experiência diversificada e das culturas que compõem a vibrante cena gastronômica de Cingapura, incluindo influências malaias, chinesas e indianas.

Alguns dos pit stops imperdíveis incluem o Hainan Jones, onde é possível experimentar o famoso arroz de frango Hainanese de Cingapura; o Tradisyon filipino, que oferece o adobo de porco, uma carne assada com perfeição e ensopada em um molho de soja com alho; e o Padi D’NYC malaio, onde dá para saborear o longtong (bolinhos de arroz servidos em um curry de coco cremoso com acompanhamentos como batatas, bolinhos de peixe e ovos cozidos), o gulai de frango e o satay de frango defumado. As opções são coloridas, temperadas com ervas e especiarias e, acima de tudo, deliciosas.

Endereço: 135 West 50th Street, Midtown

135 West 50th Street, Midtown Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos, das 10h às 21h.

