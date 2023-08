Onde ficar em Liverpool – 10 sugestões de hotéis na cidade

Maria Beatriz Vaccari

Quer conhecer a Terra dos Beatles da melhor forma possível? Além de organizar um bom roteiro, é preciso escolher bem onde ficar em Liverpool, na Inglaterra. Isso porque a localização da acomodação faz toda a diferença na hora de se locomover pela cidade e visitar seus principais pontos turísticos.

Repleto de atrações, o destino agrada não só os fãs de música, mas também os entusiastas de futebol, já que é lar de dois dos maiores clubes da Inglaterra: Liverpool FC e Everton. Além disso, há inúmeras opções de restaurantes e pubs que valem a visita.

Onde ficar em Liverpool

A região central de Liverpool é uma das mais indicadas para quem quer ficar perto de tudo. Os hotéis da área ficam próximos a comércios, restaurantes, bares e pontos turísticos.

Outro local com ótimas opções de hospedagem é Albert Dock. A histórica área portuária reúne museus, galerias e é conhecida pelos passeios de barco.

Caso o objetivo seja ficar em uma região mais descolada, recomendo Baltic Triangle, um antigo distrito industrial que foi completamente revitalizado. Hoje, abriga estúdios de design, restaurantes badalados e bares.

Os hotéis em Liverpool recomendados pelo Rota de Férias são:

Instalado em um prédio neo-barroco completamente renovado, o Aloft Liverpool recebe os viajantes com ambientes modernos. O pé direito alto ajuda a criar um visual ainda mais incrível e arejado.

A 400 metros do Teatro Royal Court, o The Municipal Hotel Liverpool tem acomodações confortáveis, lounge, bar e restaurante. No café da manhã são servidas delícias típicas da Inglaterra e da Irlanda.

Os fãs dos Beatles podem se hospedar na acomodação temática Hard Days Night Hotel. Além de trazer elementos da banda, o local fica próximo ao Cavern Club, casa de shows onde o quarteto costumava se apresentar no início da carreira.

O Radisson RED Hotel, Liverpool fica a apenas 100 metros da estação de trem Lime Street. A propriedade tem academia, bar e restaurante especializado em churrasco e comida britânica.

Caso o objetivo seja se hospedar na região de Albert Dock, uma boa pedida é ficar no Ibis Liverpool Centre Albert Dock – Liverpool One. Os quartos seguem o padrão de qualidade da rede e as tarifas costumam ser atrativas.

Os quartos com janelas grandes costumam agradar quem se hospeda no INNSiDE by Meliá Liverpool. O hotel também é muito bem localizado, com fácil acesso a pontos turísticos como o Royal Court Theatre.

O Hilton Liverpool City Centre fica no complexo Liverpool One, bem no centro da cidade. Com vista para o Albert Dock, o hotel tem um bar de coquetéis e um restaurante que elabora pratos sazonais.

O Titanic Hotel Liverpool ocupa um antigo armazém em Stanley Dock. Apesar de ter sido completamente reformulado, o prédio mantém algumas características antigas, como os tetos arqueados e as paredes de tijolos.

Próximo à Estação Central de Liverpool, o The Baltic Hotel é uma boa pedida para quem gosta de ambientes bem decorados. O empreendimento mescla elementos contemporâneos e antigos, criando visuais incríveis.

Com vista para a beira-mar em Kings Dock, o Pullman Liverpool é outra boa opção para quem ainda não sabe onde ficar em Liverpool. O local adota o conceito exclusivo Vinoteca by Pullman, que permite provar alguns dos melhores vinhos do mundo.

